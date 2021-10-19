الجامعات الأهلية تعلن أسماء المقبولين بالموقع الإلكتروني خلال هذا الرابط

أعلنت الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) انتهاء القبول الإلكتروني لجميع الشهادات (الثانوية العامة - الشهادات المعادلة - الثانوية الأزهرية).

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2021،ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــا .

جدول مواعيد إعلان أسماء الطلاب المقبولين بالجامعات الأهلية وفقًا للترتيب الأبجدي لأسماء الطلاب، على النحو التالي:

• السبت 16 أكتوبر: الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بحرف (الألف).

• الأحد 17 أكتوبر: الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (الباء) وحتى (السين).

• الاثنين 18 أكتوبر: الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (الشين) وحتى (اللام).

• الثلاثاء 19 أكتوبر: الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بحرف (الميم).

• الأربعاء 20 أكتوبر: الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (النون) وحتى (الياء).

مصاريف الجامعات الأهلية 2021



يبحث طلاب الثانوية العامة الناجحين ضمن الدور الأول عن مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2021 وهي كالاتي :

– مصاريف كلية الطب في جامعة المنصورة الجديدة الأهلية 105 آلف جنيه.

– مصاريف كلية الأسنان الجامعة المنصورة الجديدة 97 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العلوم الصيدلية الجامعة المنصورة الجديدة 85 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العلاج الطبيعي الجامعة المنصورة الجديدة 63 ألف جنيه.

– مصروفات كلية علوم التمريض الجامعة المنصورة الجديدة 31 ألف جنيه.

– مجال الزراعات الصحراوية الجامعة المنصورة الجديدة 43 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العلوم الأساسية المتقدمة الجامعة المنصورة الجديدة 48 ألف جنيه.

– مجال الغذاء والصناعات الغذائية الجامعة المنصورة الجديدة 43 ألف جنيه.

– مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية الجامعة المنصورة الجديدة 43 ألف جنيه.

– مصاريف كلية اللغات التطبيقية الجامعة المنصورة الجديدة 43 ألف جنيه.

– مصاريف كلية الدراسات القانونية الجامعة المنصورة الجديدة 45 ألف جنيه.

– مصروفات كلية العلوم الإدارية الجامعة المنصورة الجديدة 46 ألف جنيه.

– مجال السياحة والضيافة الجامعة المنصورة الجديدة 40 ألف جنيه.

– مجال الإنتاج الإعلامي 50 الجامعة المنصورة الجديدة ألف جنيه.

– مصاريف كلية الفنون الجامعة المنصورة الجديدة 49 ألف جنيه.

– مصروفات كلية العلوم الهندسية الجامعة المنصورة الجديدة 69 ألف جنيه.

– مصاريف كلية حاسبات أو علوم وهندسة الحاسبات 69 الجامعة المنصورة الجديدة ألف جنيه.

– مصاريف كلية العمارة الجامعة المنصورة الجديدة 69 ألف جنيه.

إجراءات القبول بالجامعات الاهلية

وسيتم تنسيق الطلاب حضوريًا بمقر مكتب القبول الإلكتروني، وفقًا للحدود الدنيا للبرامج الدراسية المتاحة لهم بالجامعات الأربعة، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً.

وعلى الطالب ضرورة إحضار الرقم القومي الخاص به، ونسخة مطبوعة من المجموع الاعتباري الخاص به والمعلن بحسابه على موقع القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية لإنهاء إجراءات تنسيقه حضوريًا.

وسيتم إعلان المجموع الاعتباري لكل طالب على حسابه الشخصي بموقع القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية، وذلك لجميع الطلاب الذين تم تنسيقهم والذين لم يتم تنسيقهم لاستنفاذ الرغبات.

وعلى الطلاب الذين استنفذوا الرغبات ولم يتم تنسيقهم، مراجعة مقر مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية، الكائن مقره في (96 شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزة)، وفق الموعد المحدد لكل فئة من فئات الطلاب.

وأضاف المشرف على التنسيق بالجامعات الأهلية الجديدة 2021، أن رابط نتيجة تنسيق القبول في الجامعات الأهلية الجديدة، يكون عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، ويتاح للجميع بدءًا يوم الخميس، موضحًا أنه يجرى تحديد المقبولين وفقًا لدرجات النجاح في اختبارات القبول 2021، منوها بأن اجتياز اختبارات القبول شرط أساسي للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال تحقيق المجموع الاعتباري، لافتا إلى انتظام الدراسة حاليًا بمختلف الجامعات الأهلية الأربعة تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، كما يجرى حاليًا تطعيم منتسبي الجامعات الأهلية الجديدة بلقاح كورونا، وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعي، وتطبيق نظام الساعات المعتمدة .

وأكد المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، أنّه سيتم الكشف عن موعد سداد المصروفات الدراسية للكليات عبر لينك نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2021، الذي سيتم تدشينه أمام الطلاب، للاطلاع عليها.

ونوه الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، بأن الجامعات الأهلية أنهت استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، مؤكدا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأبرزها التشديد على التوسع في قاعدة التطعيمات ضد فيروس كورونا، وتطعيم منتسبي الجامعات من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

خطوات التقدم للتسجيل في البرامج المطروحة في الجامعات المصرية الاهلية للعام الجامعي 2022/2021



لمعرفة خطوات تسجيل وتعديل وترتيب الرغبات برجاء الضغط على الرابط لتحميله (أضغط هنا)

يرجى التسجيل باستخدام جهاز حاسب آلي وعدم استخدام التليفون المحمول لضمان نجاح عملية التسجيل

من قام بالتسجيل المبكر على موقع إحدى الجامعات المصرية الأهلية، عليه مراجعة وتحديث واستكمال بيانات التسجيل بالدخول بالبريد الإلكتروني (اسم المستخدم) وبالرقم القومي (كلمة المرور). وعليه إعادة تحديد واختيار كلمة مرور جديدة له.

يستطيع الطالب المسجل لأول مرة أو الذي سجل من قبل، بتحديث بياناته وتعديل الرغبات حتى موعد انتهاء التسجيل(وسيعلن عنه في حينه)

يجب أن يكون البريد الإلكتروني للطالب مفعل وصالح للاستخدام قبل البدء في خطوات التسجيل، حيث أنه هو الوسيلة الأساسية للتواصل مع الطالب

لا يمكن تكرار أي من البريد الإلكتروني أو الرقم القومي الخاص بالطالب في بيانات التسجيل حيث أنها بيانات مميزة لكل طالب.

يتم إدخال جميع الارقام بعد تحويل لوحة المفاتيح للكتابة باللغة الإنجليزية.

الطالب مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة.

تأكد من كتابة الاسم والرقم القومي كما هو وارد بشهادة الميلاد

يجب الاحتفاظ بكلمة السر وعدم إفشائها لأي شخص حتى لا يتم تعديل بياناتك دون علمك

يحق للطالب التسجيل في عدد يصل إلى 20 رغبة، وتكون كل رغبة محددة باسم الجامعة واسم البرنامج طبقا لما هو موضح في الملف المرفق pdf (أضغط هنا)

سيتم مراجعة أوراق الطلاب المرفوعة على الموقع، ومراجعتها بشكل مبدئي، وسيتعرض الطالب الذي يرسل بيانات غير صحيحة للمحاسبة القانونية

