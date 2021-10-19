أغاني المهرجانات تصل البرلمان.. الفنان هاني شاكر يطالب بحصول نقابة الموسيقيين على الضبطية القضائية.. ونواب يؤكدون: وجود تشريع جديد يقضي على مخالفات الغناء بدون ترخيص

نقيب الموسيقيين يطالب الحكومة بمساعدة النقابة فى منع الغناء بدون ترخيص

مطلب برلماني بتقديم تشريع جديد يتصدى لأغاني المهرجانات في مصر

برلمانية: لا مانع من إنتاج أغاني مهرجانات بشروط

استمعت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب خلال اجتماعاتها، الاثنين الماضى، عقب الانتهاء من الجلسة العامة، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، إلى رأي كل من أشرف ذكي وهاني شاكر حول مشروعى تعديل قانونى نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المقدمين من الحكومة.

قال الفنان هاني شاكر خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن شباب مصر يواجهون مؤامرة شرسة تستهدف الشباب، مطالبا بحصول النقابة على حق الضبطية القضائية.

وأوضح نقيب الموسيقيين أنه لا أحد يراقب اغاني المهرجانات والراب التي تتزايد، مشيرا إلى أن كل ما تملكه النقابة هو رفع قضية، وأن النقابة لديها عدد قليل من المفتشين، وينبغي ان تقوم وزارة الداخلية وشرطة السياحة بمساعدة النقابة من أجل منع أي اغان بدون ترخيص.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من نواب مجلس النواب، أن كل نقابة يجب ان تنظم شئونها وتضع ضوابط معينة لتنظيم العمل ووجود مشروع قانون جديد سيضمن عمل النقابات على هذا الشأن ولن يسمح بمزاولة المهنة الا إذا كان عضوا فى النقابة ولا يترك الحابل بالنابل.

مشروع قانون جديد ينظم عمل النقابات

طالب عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الحكومة بتقديم مشروع قانون ينظم عمل النقابات، يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين، لافتًا الى أن هناك عددا كبيرا من الاشخاص يقومون بعمل اغان بدون ترخيص تتضمن اسفافا كبيرا تنتشر فى المجتمع بدون رقابة مثل اغاني المهرجانات وغيرها.

وأكد “زايد” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن كل نقابة يجب ان تنظم شئونها وتضع ضوابط معينة لتنظيم العمل ووجود قانون فعال سيضمن عمل النقابات على هذا الشأن ولن يسمح بمزاولة المهنة الا إذا كان عضوا فى النقابة ولا يترك الحابل بالنابل.



وأشار عضو مجلس النواب، الى أن وجود تشريع خاص بالنقابات سيمنع خروج اغان رديئة بكلمات مبتذلة وسوف يكون هناك رقابة على جميع ما يقدمه المغني بداية من الموسيقي الى الكلمات.

ورد النائب على مطلب الفنان هاني شاكر بشأن مساعدة وزارة الداخلية من اجل منع الاغاني بدون ترخيص، قائلا:" الشرطة لن تتدخل بدون قانون".

من جانبها أكدت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب على ضرورة مراقبة الاغاني والافلام التى تخرج للنور للحد من انتشار المنتجات الرديئة فى المجتمع التى تؤثر على سلوك المواطنين.

وقالت “سليم” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، انه لا مانع من انتاج اغاني مهرجانات ولكن بشرط ان تتضمن محتوى هادفا ورسالة ولا تتضمن كلمات مبتذلة او لحنا مسروقا من اغان اخرى فجيب ان تكون الاغنية صاحبة رسالة جديدة وفكرة.

وأشارت عضو مجلس النواب الى ضرورة ان يكون هناك فلترة لمثل هذه الاغاني لخروج الاغاني الهادفة فقط للنور، لافتة الى أن كل نقابة مسئولة عن المخالفات التى يضمنها المنتمون لها ويجب على مؤسسات الدولة ان تتعاون مع نقابة الموسيقيين لضمان ذلك الامر.

وناقشت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب مشروع تعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ويشمل التعديل زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، والرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيراداتهم.

وتضمن التعديل استبدال عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتي جنيه“ بعبارة “جنيه واحد” الواردة في المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة “مائة مليم” الواردة في المادة ( 39/ البند ف )، وعبارة ”مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة في المادة 58، وعبارة “مائتي جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3) وذلك وفقا للمشروع المقدم من الحكومة.