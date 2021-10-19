أول رد من وزير التعليم على صورة طفلة السرطان في مدرسة بالإسماعيلية

حالة من الجدل اثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد تداول خبرا يزعم ان مدير احدى الادارات التعليمية بمحافظة الاسماعيلية كان يمر على الفصول بندرسة الفاروق عمر ، وفي احد الفصول رأى تلميذة نائمة على المقعد وعندما سأل عن سبب نومها علم انها تعاني من مرض السرطان ويتيمة وتحتاج لعلاج وتنام في المدرسة مستسلمة لمرضها .

ومن جانبه حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الرد على هذا المنشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك.

حيث قال وزير التربية والتعليم : تم تداول الصورة المرفقة على انها في القنطرة غرب بالإسماعيلية على السوشيال ميديا وطلب منا الكثيرون المساعدة ، وتحققنا من الامر بسؤال مدير المديرية وكان الرد التالي:



"هذا الموضوع تم نشره من مدة ست سنوات تقريبا للطالبه اثناء زيارة الاستاذ/نجاح البعلى المدير الاسبق لادارة القنطره الغرب الى المدرسة والطالبه كانت تعالج بمستشفى 57357 ، وتم تحويل الطالبه من حوالى 4 سنوات الى محافظة الشرقية بناء على طلب ولية امرها ، وما افاد به مدير المدرسة انذاك ومسئول الحكومه الالكترونية لشئون الطلاب بالمدرسة أنه تم تحويل الطالبة وهى بالصف الرابع الابتدائى بنفس المدرسه.



وأخيرا .. قال وزير التربية والتعليم : الله المستعان على ما تروجه السوشيال ميديا كل يوم من اجل اثارة المشاكل والبلبلة والتشتيت لتعطيل مسيرة التطوير في مصر