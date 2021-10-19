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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطلة ذهبية مستر أولمبيا: العمر مجرد رقم والجميع يشجعني

أماني ربيع بطلة ذهبية
أماني ربيع بطلة ذهبية مستر أولمبيا

قالت أمانى ربيع بطلة ذهبية مستر أولمبيا، إن البطولة الأخيرة والتى حصلت منها على ذهبية كانت فى أمريكا.

وأضافت بطلة ذهبية مستر أولمبيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن المنافسين فى أعمار 23 عامًا، أن عمرها 59 عامًا.

ولفتت إلى أن الجميع يشجعها، ويقومون بـ التصفيق لها، وذلك لـ مشاركتها فى البطولات، رغم وصول عمرها لت 59 عامًا.

وأشار إلى أن العمر مجرد رقم فى البطاقة، ولكن ممارستها للرياضة يجعلها أكثر قوة.

وكشفت الحائزة على ذهبية مستر اولمبيا فى كمال الأجسام  ،أن " الباور ليفتنج " عبارة عن 3 رافعات فى كمال الأجسام واستطاعت تحقيق الفوز عن طريق رفع 3 أوزان حيث أنها استطاعت رفع 175 كجم .

 

وأضافت  أمانى ربيع، أن نظامها الغذائي يعتمد على تناول كافة انواع الأطعمة ولا تعتمد على أنواع لحوم فقط ، مشيرة إلى أنها تستطيع التحكم فى وزنها ولا تعتمد على نظام تكوين العضلات  فى الجسم  فقط دون تنظيم الوجبات .


ولفتت أمانى ربيع إلى أنها بدأت مشوارها الرياضى فى سن 55 عام منذ 5 سنوات عن طريق الصدفة فى نادى الصيد عن طريق تكوين فرقة لحمل اوزان الحديد واستطاعت إحراز الميداليات الذهبية فى أكثر من مسابقة ونافست العديد من الأبطال فى مراحل شبابية مختلفة .


وتابعت أمانى ربيع انها تبلغ من العمر 59 عام ، مشيرة إلى أنها ام لولدين وجدة لاحفاد أكبر أعمارهم 3 سنوات وحازت على 40 ميدالية ذهبية لبطولة الجمهورية  بالإضافة لعدد 7 بطولات عربية ، موضحة انها تشجع أولادها على لعب الرياضة بإستمرار  .

 

 

ذهبية مستر أولمبيا أولمبيا أمانى ربيع أمريكا رامي رضوان

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