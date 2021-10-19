إيه اللي تحت الجلابية.. إسعاد يونس توجه سؤالا محرجا لحجازي متقال.. فيديو

وجهت الفنانة إسعاد يونس، سؤال محرج لـ المطرب حجازى متقال، " مخبي ايه تحت الجلابية" ليرد الأخير مبتسم " وشم"وذلك خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي" .



وقالت إسعاد عايزه أشوف الوشم :" وقال إن هناك وشم باسم والده و بار كود دال عليه، وأسماء أولاده، عنوانه، و حرف الـ H، و وشم يدل على بحر الحوت".



وقامت الفنانة إسعاد يونس بـ الرقص بـ عصا كبيرة خلال استضافة المطرب حجازى متقال.



وقد أبدع المطرب حجازي متقال، في غناء " بص على الحلاوة"، وذلك خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي" تقديم الفنانة الإعلامية إسعاد يونس.



وتفاعلت الفنانة إسعاد يونس، مع الأغنية لأن المطرب ذكر اسمها فى الأغنية.