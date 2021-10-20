أبوس إيدك خد أي حاجة ما عدا العربية.. أحمد السقا يكشف عن موقف طريف|فيديو

كشف الفنان أحمد السقا، أحد المواقف التي تعرض لها بسبب عدم حبه لقيادة السيارات وتفضيله استخدام التاكسي والميكروباص في فصل الشتاء لرغبته في تعلم لغة الشارع ومخارج الحروف من الجمهور حتى يكون متجدداً باستمرار قائلاً : " مرة في الشتاء وكانت دقات الساعة تشير إلى الثانية بعد منتصف الليل وكنت عاوز انزل ومش عايز أسوق ولا حد يسوقلي نزلت من البيت وأنا ساكن في الصحراوي وكانت الدنيا " هو " واستوقفت ميكروباصاً وكنت مش حالق دقني ولابس " كاب " .



وأضاف أحمد السقا خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، : " وقفت ميكروباص وقلت له نزلني " مشعل " في الهرم بالقرب من نزلة السمان عشان أكمل بتاكسي وأوصل منطقة سقارة في الاسطبل " بتاعي "، و ركبت كنبة كان فيها شباب شكلهم " نوش " سمعتهم بيقولوا لبعض شكله " حكومة ياض " نعمل إيه قالوا لبعض ننزل اشارة الجاية أفضل وبالفعل نزلو ولم يتبق سوى أنا والسائق فسألته : أخرك إيه قلي محطة مشعل ؟ فطلبت منه بذوق شديد أن يكمل بي الطريق صوب الجبل نظير حصوله على ما يطلبه من المال ففاجأني برد فعله قائلاً : أبوس إيدك خد أي حاجة ما عدا العربية ".



وتابع: قلتله أنا مش حرامي أقنعته وخلعت الكاب وعرفني وقعدت تلت ساعة اقنعه إني أحمد السقا وأخذته وصلينا الفجر سوا وشربنا شاي " ومازح لميس الحديدي قائلاً : لما بلبس الكاب بيبقى شكلي " هجام " شوية ".



