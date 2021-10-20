محمود فتح الله: بيراميدز يستهدف حصد البطولة الأولى في تاريخه بالموسم الجديد

قال محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، إن فريقه تأسس كبيرًا، ودخل في أجواء المنافسة على البطولات سريعًا، موضحًا أن الطموحات ترتفع كل عام عن الآخر.

وأضاف فتح الله، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن الجميع داخل نادي بيراميدز يُمني النفس بأن يكون الموسم الجديد أفضل من الماضي، والتعلم من الأخطاء السابقة، مشددًا على أن هناك هدفا داخل النادي، وهو حصد بطولة.

وأشار إلى أن بيراميدز يسعى لأن تكون هناك بطولة داخل النادي مع نهاية الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن التعادل الذي حققه فريقه أمام عزام التنزاني في الذهاب بالكونفيدرالية، كان مُرضيًا، رغم الرغبة في الفوز.

ونوه بأن فريق عزام التنزاني منظم للغاية ومنافس قوي، إلا أن بيراميدز يستعد بكل قوته لتخطي مباراة الإياب، والتأهل للدور المقبل بالكونفيدرالية.