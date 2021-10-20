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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الطويلة: حركت دعوى قضائية ضد «فيفا».. وطالبت بمليار جنيه تعويضاً

صدى البلد

قال محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، إنه حرك دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب تعيينها اللجنة الحالية لإدارة الكرة في مصر.

وعلل الطويلة، خلال مداخلة ببرنامج رقم 10 للإعلامي كريم رمزي المُذاع على القناة الأولى دعوته القضائية بقوله:"نحن لا ينطبق علينا الشروط التي تجعل هناك لجنة لإدارة الكرة وأطالب بمليار جنيه بسبب الخسائر التي حدثت، وما تقوم به لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تؤكد أن مصر بلد قوي وقادر".

وأتم رئيس نادي النجوم، تصريحاته بقوله:"الكرة المصرية لا تستحق ما يحدث لها، قيمتنا الكروية كبيرة ولكن هناك مفسدين في الأرض، والأمر بدأ منذ سنوات عديدة بما يُسمى (فزاعة فيفا)، بأنهم أصحاب الكلمة العليا في مصر هكذا أوصلوا لفيفا وفهموا الناس هنا بأنهم يحكمون في فيفا".

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