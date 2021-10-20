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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فتح الله: الزمالك مرّ بأزمة وفي النهاية حصل على الدوري.. ومررت بأزمات أكبر معه

صدى البلد

قال محمود فتح الله، المدرب العام بفريق بيراميدز ولاعب الزمالك السابق، إن أي ناد يمر بأزمة ولكنها تُظهر موقف اللاعبين من ناديهم.

وأضاف فتح الله، خلال لقائه مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى:"الزمالك مرّ بأزمة وفي النهاية حصل على بطولة الدوري وهو ما أظهر أن اللاعبين رجال ومخلصون يتحدثون خارج خط الملعب ولكن عند الملعب لا توجد مشكلة".

وأتم فتح الله تصريحاته بقوله:"من حق اللاعبين المطالبة بحقهم ولكن الجمهور لايعلم ماذا يحدث وسيُحاسبك على ما يراه في الملعب وأتمنى أن تُحل مشاكل الزمالك، ومررت بأزمات أكبر من الفترة الحالية فعلى سبيل المثال كنا نحصل في بعض المواسم على نسبة 10% من الموسم مع بداية موسم آخر جديد، ولكن وأنت لاعب الزمالك له فضل كبير عليك والجمهور كذلك".

الزمالك فريق بيراميدز بيراميدز زمالك بطولة الدوري لاعب الزمالك السابق كريم رمزي

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