سننظر لمصلحة الفريق.. الزمالك يكشف موقفه من عودة فرجاني ساسي

كشف حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حقيقة جس نبض فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول والمنتقل لنادي الدحيل القطري، للعودة مرة أخري.

وقال حسين السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي أحمد شوبير، ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس"، إنه لم يحدث أي تواصل مع فرجاني ساسي منذ رحيله عن النادي، ولم يعرض أمر عودة اللاعب علي اللجنة الفنية.

وتابع: لو أراد فرجاني ساسي العودة سننظر للأمر من جانب المصلحة وماذا سنستفيد من اللاعب، مؤكدا إن اللجنة الفني لم تتواصل مع اللاعب للعودة من جديد.

وأشار: إلي إن النادي في مرحلة التفاوض مع محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق، وطارق حامد، موضحا إلي إن الأخير ليس له طلبات مغالي فيها، والثنائي قريب من التجديد.