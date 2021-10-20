هزّ انفجار قوي وسط العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية في أفغانستان.

ووقع الانفجار بالقرب من مقر وزارة الداخلية والقيادة العامة للأمن وسط العاصمة كابول، وفقا للتقارير المحلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة حركة طالبان، وأكد المتحدث قاري سعيد خوستي وقوع الانفجار في منطقة دهمزانج في كابول، مؤكدا أن شخصين أصيبا في الانفجار.

#Kabul blast update: Taliban's Interior Ministry spokesman Qari Sayeed Khosti has confirmed the blast in Kabul's Dehmazang area and said two people were wounded in the blast.



The incident was caused by a grenade attack on a car, he said. #Paykmedia #Afghanistan pic.twitter.com/7rdqEG8iv3 — Payk Media - Revealing the Truth (@PaykMedia) October 20, 2021

وأضاف المسؤول في حركة طالبان أن الانفجار ناجم عن هجوم بقنبلة يدوية استهدف سيارة وسط العاصمة الأفغانية كابول.

ومنذ أيام، هز انفجار مدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننجرهار في شرق أفغانستان، نتيجة انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في أحد الشوارع المزدحمة، في الوقت الذي كانت تمر فيه سيارة تابعة لعناصر حركة "طالبان".

وقالت وسائل إعلامية إن الانفجار أسفر عن إصابة مدنيين اثنين تم نقلهما إلى المستشفى، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

والجمعة الماضية، استهدف تفجيرا انتحاريا تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي "مسجد الإمام بركة" الشيعي بمدينة قندهار بجنوب أفغانستان، ما خلف عشرات القتلى والجرحى.