عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار قوي وسط العاصمة الأفغانية كابول

انفجار قوي وسط العاصمة
انفجار قوي وسط العاصمة الأفغانية كابول

هزّ انفجار قوي وسط العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية في أفغانستان.

ووقع الانفجار بالقرب من مقر وزارة الداخلية والقيادة العامة للأمن وسط العاصمة كابول، وفقا للتقارير المحلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة حركة طالبان، وأكد المتحدث قاري سعيد خوستي وقوع الانفجار في منطقة دهمزانج في كابول، مؤكدا أن شخصين أصيبا في الانفجار.

وأضاف المسؤول في حركة طالبان أن الانفجار ناجم عن هجوم بقنبلة يدوية استهدف سيارة وسط العاصمة الأفغانية كابول.

ومنذ أيام، هز انفجار مدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننجرهار في شرق أفغانستان، نتيجة انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في أحد الشوارع المزدحمة، في الوقت الذي كانت تمر فيه سيارة تابعة لعناصر حركة "طالبان".

ستؤثر علي تركيا وأوروبا.. صندوق النقد الدولي يحذر من كارثة في أفغانستان

وزير خارجية إيران: نشعر بقلق بالغ إزاء تزايد عنف داعش في أفغانستان

وقالت وسائل إعلامية إن الانفجار أسفر عن إصابة مدنيين اثنين تم نقلهما إلى المستشفى، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

والجمعة الماضية، استهدف تفجيرا انتحاريا تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي "مسجد الإمام بركة" الشيعي بمدينة قندهار بجنوب أفغانستان، ما خلف عشرات القتلى والجرحى.

كابول انفجار انفجار افغانستان أفغانستان طالبان

موضوعات متعلقة

وزير خارجية إيران: نشعر بقلق بالغ إزاء تزايد عنف داعش في أفغانستان

تحذيرات أمريكية بريطانية من فنادق العاصمة الأفغانية كابول

ترشيحاتنا

شعبة الدواجن تكشف تفاصيل وأسباب ارتفاع أسعار البيض

عمره 900 سنة.. العثور على سيف عتيق في قاع البحر

الصين تخترق الفضاء بـ أكبر محرك صاروخي في العالم

سوريا: مقتل وإصابة 16 في تفجير استهدف حافلة للجيش وسط دمشق

سنن النبي المهجورة.. أعمال تشفع لك في ذكرى مولده

رقم تاريخي لـ محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: سجلنا تابعين لزلزال اليوم وننتظر الثالث .. فيديو

قتلى وجرحى إثر انفجار استهدف حافلة للجيش السوري في دمشق

صفحة ليفربول الرسمية تحتفل بـ محمد صلاح على طريقتها الخاصة | شاهد

عروس تلفظ أنفاسها بعد تعرضها للذبح في الدقهلية

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

المحلل الشرعي يتراجع عن تصريحاته: قالولي هتبقي نجم ولم أتزوج 33 مرة

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. لماذا رفض الكحلاوي منشد الرسول الغناء أمام الزعيم جمال عبدالناصر؟ أعرف السبب

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

فيديو

فينجر يغازل محمد صلاح: يسجل أهدافا خرافية |فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

السعودية والعراق الأكبر عربيا.. قائمة أغنى دول العالم امتلاكا لـ احتياطي النفط

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ