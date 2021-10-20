تعديل حدود الإيقاف المؤقت للبورصة لتكون عند 10 ٪؜ بدلا من 5٪؜

قرر مجلس ادارة البورصة المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل حدود الايقاف المؤقت علي المؤشر العام للسوق ليصبح إيقاف التداول على السوق ككل عند هبوط مؤشر EGX100 بنسبة ١٠٪؜ بدلا من ٥٪؜ وإيقافه لنهاية جلسة التداول عند هبوطه بنسبة ٢٠٪؜ بدلا من ١٠٪؜ وذلك بدلا من النسب الحالية، و اتساقا مع تعديل الحدود السعرية علي الأسهم ذاتها.

وقررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول لمدة نصف ساعة خلال تعاملات أمس الثلاثاء بجلسة منتصف الأسبوع بسبب تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 5%.

وتراجع EGX70 بنسبة 6.64٪، فيما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 5%... وتنص القواعد على وقف التداول لمدة نصف ساعة حال هبوط مؤشر EGX 100 بنسبة 5%.