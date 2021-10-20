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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين زورا تأشيرة دخول لإحدى الدول الأجنبية بمطار القاهرة

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوي، بتقدم أحد المواطنين طالباً إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول بموجب تأشيرة مزورة.

بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أمكن ضبط “أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية” حال تقدمه لمسئولى ميناء القاهرة الجوى لإنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول بموجب تأشيرة دخول "مزورة".

بفحص جواز السفر المضبوط فنياً بمعرفة قسم الأدلة الجنائية بميناء القاهرة الجوى، تبين أن جواز السفر يحمل تأشيرة دخول للدولة المشار إليها "مزورة" باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث.

بمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الضبط والفحص، أقر بعلمه بتزوير التأشيرة المضبوطة بحوزته، وأنه تحـل عليها من أحد أقاربه "يعمل بالخارج بذات الدولة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير حال وصوله للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوى، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأنه تحصل على التأشيرة المزورة أثناء تواجده بالخارج من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى، وقام بإرسالها للمتهم الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية اخبار الحوادث جرائم الأموال العامة تزوير مطار القاهرة

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