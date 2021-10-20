تراجع ملحوظ لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم، الأربعاء، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30"المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 11088 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.8% ليصل إلى مستوى 2129 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 13354 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 4338 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.05% ليصل إلى مستوى 2306 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.55% ليصل إلى مستوى 3267 نقطة.