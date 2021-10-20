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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

ضحكوا عليا.. المحلل الشرعي محمد الملاح: لم أتزوج 33 مرة.. فيديو جراف

صدى البلد

كشف محمد الملاح المحلل الشرعي ، تفاصيل تصريحاته التليفزيونية بأنه تزوج 33 مرة  أثناء عمله كـ محلل شرعي .

وقال محمد الملاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" أنا عايز أقول الحقيقة للناس، أنا لم أتزوج 33 مرة خلال عملي كـ محلل شرعي".

المحلل الشرعي يتراجع عن تصريحاته: قالولي هتبقي نجم ولم أتزوج 33 مرة

كذب كلامه السابق.. لماذا تراجع المحلل الشرعي عن تصريحاته السابقة؟

وأضاف محمد الملاح «رفعت دعوى قضائية لتكذيب تصريحاتي التليفزيونية عن وظيفة المحلل الشرعي».

موديل إعلانات

وتابع محمد الملاح :"حصلت على وعد بأنني سأكون نجم لامع بظهوري في التلفزيون للحديث عن هذا الأمر، وأنا أعمل كـ موديل إعلانات في الأساس ".

وأكمل محمد الملاح :"لن أتحدث  في هذا الأمر إلا بوجود المحامي الخاص بي كي لا أقع في أي مساءلة قانونية".

وللمزيد من أخبار محمد الملاح المحلل الشرعي .. تابع الفيديو جراف التالي:

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