لمواجهة الطوارئ.. محافظ سوهاج يتفقد عددًا من مخرات السيول

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية، مخرات السيول، بمركزي أخميم وساقلتة، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة، يرافقه كلا من مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة ساقلتة، ومحمد طايع مدير عام ري سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج خلال جولته على ضرورة الجاهزية التامة لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة أية أمطار غزيرة أو سيول محتملة، موجها بالتنسيق الدائم بين الوحدات المحلية.

ومديرية الري للمرور على "مخرات السيول، والبرابخ، والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز، والبحيرات"، الموجودة بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعتها وإزالة أية عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها للحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة، والسيول.

وتفقد "الفقي" خلال جولته مخر السيل بقرية السلاموني بمركز أخميم، ثم تفقد سد العائق والبحيرة الصناعية بمنطقة القرنة بمركز ساقلتة، حيث يمتد السد بطول 105 متر، وعرض 7 أمتار، وتتسع البحيرة لحجز 60 ألف متر مكعب من المياه، واطمأن على جاهزية تلك المخرات لمواجهة أية طوارئ.