محافظ كفر الشيخ يفتتح 3 مدارس بتكلفة 13 مليون جنيه.. صور

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، 3 مدارس، مابين توسعة وإحلال جزئي بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه.

وضمت القائمة، افتتاح مدرسة شنو الابتدائية الجديدة" توسعة وإنشاء فصول جديدة" بتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيه، تضم 28 فصلاً، ومدرسة شنو الاعدادية المشتركة " توسعة وإنشاء فصول جديدة" بتكلفة 3 ملايين و400 ألف جنية، تضم 22 فصلاً، ومدرسة الشهيد أحمد سعيد الديهى " إحلال جزئي وتوسعة" بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه، وتضم 24 فصلاً.

جاء ذلك بحضور النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، واللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، ومحمد عبد الله ، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد سلامة، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وسلامة الويشى، المدير العام للتعليم العام، والمهندس وفائي الشناوي، مدير المشروعات، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وهالة النواصره، مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

كما افتتح محافظ كفر الشيخ ونائبه، معرض شتاء دافئ المجاني، لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية لتوزيع الملابس والأحذية والأدوات المدرسية على الطلاب الأيتام، والأسر الفقيرة.

وخلال افتتاح محافظ كفر الشيخ للمدارس، اختبر الطلاب في عدد من المواد الدراسية، خاصة مادتي الكيمياء والجغرافيا الثانوية العامة الملحقة بمدرسة الشهيد أحمد الديهي.

كما اختبر محافظ كفر الشيخ، خلال زيارته طلاب الصفوف الابتدائية والإعدادية في مادتي اللغة الإنجليزية، واللغة العربية لقياس مستواهم العلمي.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة حريصة على إنشاء المدارس ، لتقليل كثافة الفصول، والاهتمام بتوفير الوسائل التعليمية، مشيراً إلى أنه وجه بإقامة مسابقات بين المدارس والإدارات التعليمية في كافة الأنشطة الطلابية والعلمية والثقافية ويحرص على حضور بعض منها.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن تعليم كفر الشيخ متميز بإقامة معارض شتاء دافئ لتوفير الملابس والأحذية والأدوات المدرسية للطلاب الفقراء والمحتاجين، محذراً من تصوير أي طالب أثناء التوزيع ويكون اختيار الطالب للملابس بطريقة فردية وليست جماعية حتى لا يرى أي طالب زميله أثناء اختيار أو استلام الملابس.

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