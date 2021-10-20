في 4 جلسات.. البورصة تربح 30 مليار جنيه خلال أسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي الذي اقتصر على 4 جلسات فقط بعد قرار إدارة البورصة تعطيل التداول غدا الخميس احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.2% مسجلا مستوى 11132 نقطة.

بينما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 8.4% مسجلا مستوى 2413 نقطة.. وسجل مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا هبوط بنحو 5.6% مسجلا مستوى 3390 نقطة.

وزاد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 30.1 مليار جنيه ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 742.1 مليار جنيه مقابل 712 مليار جنيه.

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بعد قرار البورصة إيقاف التداول غدا احتفالا بالمولد النبوي الشريف بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

فيما ربح رأس المال السوقي 8.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.109 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 11132 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.21% ليصل إلى مستوى 2187 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 13444 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 4362 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.72% ليصل إلى مستوى 2413 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 3390 نقطة.