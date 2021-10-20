عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسباب حرص الرئيس على حضور حفل تخريج طلبة كلية الشرطة.. تعرف عليها

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في حفل تخريج طلبة كلية الشرطة

 قال اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق، تعليقا على حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة اليوم بحضور الرئيس السيسي، إن  الأمن هو حجر الزاوية في أي دولة .


وأضاف محمد زكي في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة “ دي إم سي “، :” لابد من إعداد رجل الأمن أعدادا يتناسب مع ضخامة المهام الموكلة له”.

 

وتابع  محمد زكي :" حضور الرئيس السيسي لحفل تخريج طلاب كلية الشرطة  دليل على قناعته بدور رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار داخل الدولة ".

 

وأكمل محمد زكي :" الرئيس السيسي يطمئن بنفسه على الإعداد  البدني والعلمي لأبناء كلية الشرطة للتأكد من جاهزيتهم لتنفيذ كافة المهام الموكلة لهم ".

 

ولفت محمد زكي :"  الرئيس السيسي كان حريصا اليوم على عزف سلام الشهيد في حفل تخريج طلاب كلية الشرطة "، مضيفا:"  العناصر النسائية متواجدة داخل الشرطة المصرية ويشاركن في الساحة الأمنية".

الشرطة السيسي الرئيس السيسي كلية الشرطة اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

وفاة 2 مصابين..ارتفاع ضحايا دهس تريلا لميكروباص على الدائري الأوسطي إلى19 قتيلا

وزير الصحة البريطاني يعلن بشرى سارة بشأن المتحور الجديد لكورونا

تاريخ أكاديمية الشرطة "مدرسة البوليس".. من عنبر صغير في ثكنات عابدين للمركز الـ 3 عالميا.. نوستالجيا

رفوف فارغة وعجز بالسلع.. أمريكا تستعد لنشر الحرس الوطني لمواجهة الأزمة

الزراعة تفوز بجائزتين من جوائز مصر للتميز الحكومي

رئيس الفيفا يرد على سؤال لـ"صدى البلد" حول نظام التصفيات في المقترح الجديد لكأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل الركاب ماتوا.. تفاصيل دهس تريلا لـ ميكروباص على الدائري الأوسطي |صور

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

النيابة العامة تأمر بإحالة سارقيْ هاتف "صحفي" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

تفاصيل تعرض بشرى لحادث انقلاب سيارة في الجونة.. صور

الطريق إلى المونديال.. كيروش يفاجئ اللاعبين المحليين بقرار جديد

مفاجأة مدوية.. استبعاد فرج عامر ومحمد مجاهد من انتخابات سموحة

تعليق قوي من ميدو على قرار مركز التسوية بوقف تنفيذ عقوبة شيكابالا

بالمستندات .. مركز التسوية والتحكيم يوقف عقوبة شيكابالا وصدى البلد يكشف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات التدريب "حماة الصداقة - 5" بمشاركة قوات المظلات المصرية والروسية

صدق أو لاتصدق.. محاكمة ألمانية بعمر 96 سنة لقتلها 11 ألف ضحية أيام هتلر

كذب كلامه السابق.. لماذا تراجع المحلل الشرعي عن تصريحاته السابقة؟

الهداف التاريخي للريدز.. كيف حطم محمد صلاح أسطورة جيرارد ودمر أتليتكو مدريد؟

فيديو

صعدوا فوق المقاعد.. طلاب يتراقصون داخل الفصل بمدرسة في المنوفية

أشعل مواقع التواصل.. ماذا فعل سعودي مع العاملين في الحرم المكي.. فيديو جراف

ما سر تألق محمد صلاح في إنجلترا؟ عمدة نجريج يرد.. فيديو

نمبر وان انتصر.. محمد رمضان ينهي خلافاته مع الفنانين في الجونة

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ