أسباب حرص الرئيس على حضور حفل تخريج طلبة كلية الشرطة.. تعرف عليها

قال اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق، تعليقا على حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة اليوم بحضور الرئيس السيسي، إن الأمن هو حجر الزاوية في أي دولة .



وأضاف محمد زكي في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة “ دي إم سي “، :” لابد من إعداد رجل الأمن أعدادا يتناسب مع ضخامة المهام الموكلة له”.

وتابع محمد زكي :" حضور الرئيس السيسي لحفل تخريج طلاب كلية الشرطة دليل على قناعته بدور رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار داخل الدولة ".

وأكمل محمد زكي :" الرئيس السيسي يطمئن بنفسه على الإعداد البدني والعلمي لأبناء كلية الشرطة للتأكد من جاهزيتهم لتنفيذ كافة المهام الموكلة لهم ".

ولفت محمد زكي :" الرئيس السيسي كان حريصا اليوم على عزف سلام الشهيد في حفل تخريج طلاب كلية الشرطة "، مضيفا:" العناصر النسائية متواجدة داخل الشرطة المصرية ويشاركن في الساحة الأمنية".