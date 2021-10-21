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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. جامعة جدة تحصل على التصنيف العالمي للاقتصاديات الناشئة 2022

جامعة جدة
جامعة جدة

حصلت جامعة جدة على تصنيف عالمي للاقتصاديات الناشئة لعام 2022م بين (301 - 350) ضمن تصنيفات التايمز لمؤسسات التعليم العالي في البلدان المصنفة من قبل مجموعة FTSE (Financial Times Stock Exchange Group) التابعة لبورصة لندن على أنها "ناشئة متقدمة" أو "صاعدة ثانوية" مثل الصين وروسيا والبرازيل وتركيا والمملكة العربية السعودية، وهي البلدان التي لديها تمثيل متقدم لخصائص الاقتصادات المتقدمة.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يستخدم التصنيف مؤشرات الأداء الـ (13) لتصنيفات الجامعات العالمية، ويتكون التصنيف من مؤشرات أداء في خمسة مجالات وهي:

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 التدريس (بيئة التعلم)؛ البحث (الحجم والدخل والسمعة)؛ الاستشهادات (تأثير البحث)؛ النظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة)، ومع ذلك فإن لها أوزانا مختلفة تعكس أولويات تطوير الجامعات في الاقتصادات الناشئة.


وقد حصلت الجامعة على هذا الترتيب المتقدم في أول دخول لها في التصنيف الدولي لهذا العام، ويأتي هذا الإنجاز ضمن مجموعة خطط الجامعة التطويرية لمستهدفات برامجها النوعية ورؤيتها الحديثة، التي تسعى الجامعة لتحقيقها ضمن رؤية المملكة 2030.

المملكة العربية السعودية اقتصاد السعودية رؤية المملكة 2030 الجامعات العالمية التصنيف الدولي

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