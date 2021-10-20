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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. توقيع مذكرة تعاون بين هيئتي الأوقاف وعقارات الدولة

توقيع مذكرة تعاون
توقيع مذكرة تعاون بين هيئة الأوقاف وهيئة عقارات الدولة

وقّعت الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية، اليوم، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في تنمية الأوقاف التي تقع تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف.


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، جرى توقيع مذكرة التعاون في مقر الهيئة العامة لعقارات الدولة بمدينة الرياض، ومثّلها في التوقيع محافظ الهيئة إحسان بن عباس بافقيه، بينما مثّل الهيئة العامة للأوقاف محافظ الهيئة عماد بن صالح الخراشي.

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ونصّت المذكرة على تسهيل إجراءات إفراغ العقارات المنزوع ملكيتها للهيئة العامة للأوقاف، وتسهيل إجراءات منصة إحكام لأوقاف الهيئة والأوقاف الأهلية، إضافة إلى استفادة الطرفين من تبادل معلومات قاعدة البيانات والأنظمة المتوفرة لديهما.


كما سيتم الاستفادة من تجربة هيئة عقارات الدولة في بناء قاعدة بيانات إلكترونية لنظام المعلومات الجغرافية الخاصة بعقارات الدولة؛ لتطبيقها على أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، والعمل على تعزيز جهود الطرفين في مجال حصر العقارات، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون مع الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف (شركة أوقاف للاستثمار) وإمكانية الاستفادة من خدمات الشركة فيما يحقق أهداف الطرفين.


يأتي توقيع مذكرة التعاون بين الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة لعقارات الدولة انطلاقاً من رغبة الطرفين في عقد شراكات مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتنمية القطاع الوقفي، وإيجاد الممكّنات المساهمة في تعزيز دور الأوقاف اقتصادياً واجتماعياً، وتحقيق التكامل المنشود لرؤية المملكة 2030.

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