تشريعيا ورقابيا.. حقوق الإنسان بالنواب تعتمد خطة عملها في ضوء الاستراتيجية الوطنية

اعتمدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس التواب خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني بالفصل التشريعي الثاني. حيث اكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة علي أن خطة العمل ترتكز بشكل رئيسي علي تعزيز تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦ تشريعيًا ورقابياً وكذلك التركيز على ضمان الاتساق بين جميع الأطراف المعنية كضامن رئيسي امام الشعب لتنفيذ ما جاء في محاور الاستراتيجية.



وأضاف " رضوان " في تصريح له أن اللجنة تعمل علي زيادة الوعي بأوضاع محددة لحقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والانخراط في متابعة وفتح قنوات تواصل مع لجان حقوق الإنسان إقليميًا ودوليًا من خلال عقد لقاءات ثنائية أو متعددة الأطراف وذلك من خلال تبادل الآراء والدراسات والتقارير والبعثات إلى البلدان وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.