عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نقيب الأشراف يمنح أسرة المشير طنطاوي خاتم النبوة الشريف

نقيب الاشراف
نقيب الاشراف

منح محمود الشريف، نقيب الاشراف خاتم النبوة، إلى أسرة المشير الراحل محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، تقديرا للدور الوطني الذي قام به الراحل في خدمة الوطن.

وسلم نقيب الأشراف، المستشار إيهاب محمد حسين طنطاوي، نجل المشير طنطاوي، خاتم النبوة.

قال نقيب الأشراف، محمود الشريف، إن احتفالية المولد النبوي الشريف تتزامن هذا العالم مع احتفالات أكتوبر المجيدة، والتي كانت ولا تزال من أعظم المعارك، التي خاضها أبناء هذا الوطن العظيم بكل شجاعة، دفاعاً عن تراب الوطن بقيادة القائد الشهيد البطل محمد أنور السادات رحمة الله تعالى عليه، وأؤكد أن ما تقوم به قواتنا المسلحة وجنود الشرطة البواسل لمحاربة قوى الشر يعد استكمالاً لبطولات خير أجناد الأرض.

ووجه نقيب الأشراف، التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فداء لهذا الوطن العظيم، كما وجه التحية والتقدير لنموذج وطني وقائد مهلم دافع عن أرض مصر، أثناء حرب أكتوبر المجيدة، وتحمَل قيادة البلاد في فترة من أصعب الفترات، عقب 25 يناير 2011،  حيث كانت له مواقف عظيمة سيسطرها التاريخ بحروف من نور،  وستظل باقية تٌدرس للأجيال المقبلة، وهو المشير الراحل محمد حسين طنطاوي.
 

نقيب الاشراف محمد حسين طنطاوي البطل محمد أنور السادات حرب أكتوبر المجيدة

ترشيحاتنا

لليوم الثاني علي التوالي.. دولة عربية لم تسجل حالات وفاة بفيروس كورونا

بعد تصدر اللص التريند| الداخلية تكشف ملابسات سرقة هاتف البث المباشر على الدائري

الجثة هتتشرح.. مدحت العدل يكشف سبب تأخر دفن نجل عبد المطلب بالمغرب "خاص"

الفريق أحمد خالد: البحرية المصرية مسار لا يمكن تجاوزه عند وضع الترتيبات الأمنية بالمنطقة

الدنيا ريشة في هوا.. حكاية سيارة سامي العدل التي قلبت أحداث هذا الفيلم

أخبار الزمالك.. أول رد على إلغاء عقوبة شيكابالا.. موقف التجديد لـ بن شرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل الركاب ماتوا.. تفاصيل دهس تريلا لـ ميكروباص على الدائري الأوسطي |صور

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

الطريق إلى المونديال.. كيروش يفاجئ اللاعبين المحليين بقرار جديد

تعليق قوي من ميدو على قرار مركز التسوية بوقف تنفيذ عقوبة شيكابالا

تفاصيل تعرض بشرى لحادث انقلاب سيارة في الجونة.. صور

بلغوا عنهم| حماية المستهلك يوجه رسالة مهمة للمواطنين حال شراء سيارة ..فيديو

مفاجأة مدوية.. استبعاد فرج عامر ومحمد مجاهد من انتخابات سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

انطلاق فعاليات التدريب "حماة الصداقة - 5" بمشاركة قوات المظلات المصرية والروسية

صدق أو لاتصدق.. محاكمة ألمانية بعمر 96 سنة لقتلها 11 ألف ضحية أيام هتلر

فيديو

ضحكوا عليا.. المحلل الشرعي محمد الملاح: لم أتزوج 33 مرة.. فيديو جراف

كائن الغردقة .. قصة أغرب اكتشاف في مياه البحر الأحمر "فيديو"

صعدوا فوق المقاعد.. طلاب يتراقصون داخل الفصل بمدرسة في المنوفية

أشعل مواقع التواصل.. ماذا فعل سعودي مع العاملين في الحرم المكي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ