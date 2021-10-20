نقيب الأشراف يمنح أسرة المشير طنطاوي خاتم النبوة الشريف

منح محمود الشريف، نقيب الاشراف خاتم النبوة، إلى أسرة المشير الراحل محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، تقديرا للدور الوطني الذي قام به الراحل في خدمة الوطن.

وسلم نقيب الأشراف، المستشار إيهاب محمد حسين طنطاوي، نجل المشير طنطاوي، خاتم النبوة.

قال نقيب الأشراف، محمود الشريف، إن احتفالية المولد النبوي الشريف تتزامن هذا العالم مع احتفالات أكتوبر المجيدة، والتي كانت ولا تزال من أعظم المعارك، التي خاضها أبناء هذا الوطن العظيم بكل شجاعة، دفاعاً عن تراب الوطن بقيادة القائد الشهيد البطل محمد أنور السادات رحمة الله تعالى عليه، وأؤكد أن ما تقوم به قواتنا المسلحة وجنود الشرطة البواسل لمحاربة قوى الشر يعد استكمالاً لبطولات خير أجناد الأرض.

ووجه نقيب الأشراف، التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فداء لهذا الوطن العظيم، كما وجه التحية والتقدير لنموذج وطني وقائد مهلم دافع عن أرض مصر، أثناء حرب أكتوبر المجيدة، وتحمَل قيادة البلاد في فترة من أصعب الفترات، عقب 25 يناير 2011، حيث كانت له مواقف عظيمة سيسطرها التاريخ بحروف من نور، وستظل باقية تٌدرس للأجيال المقبلة، وهو المشير الراحل محمد حسين طنطاوي.

