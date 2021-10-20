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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين"البحوث الإسلامية": مولد النبي بداية لبناء مجتمع يسمو بمكارم الأخلاق وينهض بالعمل

امين البحوث الاسلامية
امين البحوث الاسلامية

شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية د. نظير عياد في فعاليات احتفال المركز بذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه بحضور د. حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء. 


وقال الأمين العام خلال كلمته إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم واتباع منهجه ضرورة حياتية وواجب ديني؛ لكنه  ينبغي أن يكون هذا الاحتفال مقرونا بالنتائج التي ترتبت على مولده وبعثته صلى الله عليه وسلم من بناء مجتمع يسمو بمكارم الأخلاق وينهض بالعمل والجد والاجتهاد.


أضاف عيّاد أن أُولى تلك النتائج تتعلق بحال التغيير الذي حدث للعالم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل منذ مولده صلى الله عليه، ونستطيع أن ندرك ذلك التغيير حيث كان العالم أشبه بقطيع من الذئاب يعتدي القوي على الضعيف وغير ذلك من الأمور التي كان يشهدها العالم. 

أوضح الأمين العام أن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس تذكيرًا فقط بهذه المناسبة، وإنما هو إشارة إلى ضرورة النظر في هذه الذكرى التي نقلت العالم من حال البطش والظلم إلى حال العدل والحق.


أشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية العام إلى أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته جاءت لإقامة الحق، ونشر العدل، ونصرة المظلوم، ووضع الأمور في نصابها بعيدًا عن العصبية والقبلية، وهو ما يدعونا إلى اتباع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره، واتباع هديه، واجتناب نواهيه.

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