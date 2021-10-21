قبل بيعه فى السوق السوداء .. ضبط 5 أطنان دقيق مدعم بكفر الشيخ

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 5٫01 طن "دقيق مكرونة تموينى" مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداولها بالأسواق تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة قائد سيارة بمحافظة كفر الشيخ.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

