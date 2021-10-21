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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 21-10-2021

العملات
العملات

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 21- 10-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

وسجل الدولار الأمريكى للشراء 15.6463 وللبيع 15.7768 فيما سجل سعر اليورو 18.2373 للشراء، و18.3910
للبيع، فيما سجل سعر الجنيــه الإسترليـنى 21.6263 للشراء، و21.8082 للبيع.

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وبحسب البنك المركزي فقد سجل سعر الدولار الكنـدى 12.6752 للشراء،و12.7851 للبيع، فيما سجل الكرون الدانمركى 2.4509 للبيع، وسجل 2.4717 للشراء.

وسجل الكرون النرويجى نحو 1.8729 للشراء و1.8894 للبيع، وسجل الكرون الســويدى 1.8177 للشراء، وللبع سجل 1.8335، فيما سجل الفرنك السويسرى 17.0179للشراء وسجل 17.1654 للبيع.

أما الـ100 ين يابانى 13.6960 فكان ذلك سعره للشراء، اما البيع فقد سجل 13.8150. 

العملات العربية 

أما العملات العربية فبحسب البنك المركزي فقد سجل الريال السعودى للشراء 4.1713 وسجل 4.2063 للبيع، فيما سجل الدينار الكويتى 51.8089 للشراء و52.3762 للبيع، وسجل الدرهم الاماراتى 4.2592 للشراء، و4.2956
للبيع.

وسجل دينــار البحــرين 41.4988 للشراء، و41.8615 للبيع، وريال عمان 40.6376 للشراء، و40.9807 للبيع، وسجل ريال قطر 4.2961 للشراء، و4.3343 للبيع.

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