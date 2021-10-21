عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية تكشف موقف عقوبة شيكابالا.. تفاصيل مواجهة الإسماعيلي والأهلي بالدوري

شيكابالا
شيكابالا

يرى ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة  أن عدم إقامة مواجهة الإسماعيلي والأهلي في الإسماعيلية أو القاهرة ليس تعنتا ولكن أمر يحدث منذ سنوات وسيعود تدريجيا.

وشدد سويلم أن قرار لجنة التسوية والتحكيم بإلغاء عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا ليس ملزما لاتحاد الكرة المصري .

وقال ثروت سويلم عبر قناة صدى البلد: "الأهلي والإسماعيلي منذ سنوات طويلة يلعبان خارج الإسماعيلية والقاهرة".

وعن وجود تعنت ضد الإسماعيلي شدد "الأهلي أيضا لا يواجهم في القاهرة، لا نعاقب الأهلي أو الإسماعيلي".

وتابع "لا أرى أن الأمر تعنتا من الأمن كما يشاع، كان من الممكن إقامة المباراة بدون جماهير لكن نريد انطلاقة جيدة للدوري بحضور الجماهير بعد فترة من الغياب".

وأضاف "الأمر يأتي تدريجيا بالفعل ولكن ذلك لا يحدث في مباراة بأول جولة من المسابقة وبشكل جديد".

وبالحديث عن موقف شيكابالا أوضح "لم يتم مناقشة أمر عقوبة شيكابالا في اجتماع الرابطة أمس، ولكن في رأيي الشخصي فقرار لجنة التسوية غير ملزم".


وكان شيكابالا قد حصل على حكم من مركز التسوية والتحكيم ببطلان قرار عقوبته بالإيقاف لمدة 8 مباريات.

وواصل ثروت سويلم "إيقاف شيكابالا يخص اتحاد الكرة صاحب قرار المعاقبة وليس مركز التسوية والتحكيم".

وأخيرا بالحديث عن أزمة ملعب مباراة الزمالك وإنبي كشف "كان على نادي الزمالك الاتفاق مع بيراميدز قبل اختيار الدفاع الجوي كملعب بديل لاستاد القاهرة".

وأضاف "بيراميدز هو صاحب ملعب الدفاع الجوي واستاد القاهرة يشهد إصلاحات، رابطة الأندية لن تتدخل في أزمة الملاعب وعلى الزمالك الاستقرار على ملعب بديل آخر لاختياره بدلا من الدفاع الجوي".

واختتم تصريحاته "اجتمعنا مع الـ18 ناديا قبل انطلاق المسابقة، لذلك لن نتدخل في اختيارات ملاعب الفرق أو تغيير موعد مباريات".

ثروت سويلم رابطة الأندية المحترفة محمود عبد الرازق شيكابالا الأهلي والإسماعيلي مركز التسوية والتحكيم

ترشيحاتنا

الخطيب يتعرض لأزمة صحية ونقله لأحد المستشفيات الكبرى .. تفاصيل

مفاجآت.. قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي المقبلة

هذه السورة تنير قبرك فلا تترك قراءتها

أبو العينين: مصر لن تتنازل عن حقها وإثيوبيا تروج أشياء غير صحيحة عن سد النهضة و700 مليار جنيه لتنفيذ مبادرة حياة كريمة

أفضل 5 سيارات خارقة بمحرك V12 إيطالي الصنع في عام 2021

تونس.. الجرندي يؤكد أن قيس سعيد سيعلن عن خطوات جديدة "مطمئنة"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة تضرب بريطانيا وفرنسا.. وتحذيرات من انقطاع التيار الكهربائي

كل الركاب ماتوا.. تفاصيل دهس تريلا لـ ميكروباص على الدائري الأوسطي |صور

الصحة: تسجيل 877 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

غلق كلي لشارع الأهرام ابتداء من صباح الخميس

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

استعدادا للأمطار.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام للصيانة

عودة الجماهير للمدرجات.. رابطة الأندية تعلن رسمياََ أسعار تذاكر مباريات الدوري

تفاصيل تعرض بشرى لحادث انقلاب سيارة في الجونة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

بينهم أمريكا وبريطانيا وروسيا.. أبو العينين يلتقي 32 سفيرًا لبحث التعاون مع مصر.. ويؤكد: لدينا فرص عظيمة للاستثمار ونستطيع تحقيق أحلامنا معا

مجلس الأعمال المصري الأوروبي.. ماذا قال السفراء عن مصر الجديدة وفرص الاستثمار وسد النهضة؟

فيديو جراف| العالمي.. كيف احتفت الصحف الإنجليزية بالنجم محمد صلاح

ضحكوا عليا.. المحلل الشرعي محمد الملاح: لم أتزوج 33 مرة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ