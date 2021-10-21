أحمد حسن مكي يكشف عن توقيعه للنادي الأهلي برفقة أحمد عيد عبدالملك

كشف أحمد حسن مكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب السابق أنه وقع للنادي الأهلي برفقة أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق.



وقال مكي لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: كنت أتلقى عروض من الأهلي والزمالك عقب نهاية كل موسم عندما كنت لاعبا بين صفوف حرس الحدود.



وكشف: وقعت للأهلي قبل ذلك برفقة صديقي أحمد عيد عبد الملك في حضور عدلي القيعي.

وأردف مكي عقب مواجهة الأهلي وحرس الحدود والتي انتهت بثلاثية للأخير، خرجت مسرعا متوجها للقاهرة من اجل حضور حفل زفاف أحمد المحمدي.



وتابع: تفاجأت بغضب حلمي طولان وانه ابلغ اللاعبين بعدم رضاه عن خروجي مسرعاً من الملعب وعدم العودة مع الفريق بالحافلة.



وأفصح: عقب عودتي للتدريبات عنفني وتم توقيع عقوبة عليا مع العلم انني في اليوم التالي للمباراة كانت راحة وكنت في كل الاحوال لن أعود للقاهرة مع الفريق.