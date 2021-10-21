سحب مشروع من الشركة المنفذة لطرق بقرى البنجر مدينة الحمام لعدم الالتزام

تعرف على إجراء جهاز التعمير مع أحدا الشركات المخالفة

أكد اللواء مهندس آمون مرتضى ابو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى على صدور قرار الجهاز المركزى للتعمير بسحب الأعمال من الشركة المنفذة لطرق بقرى البنجر بمدينة الحمام لعدم الالتزام.

وأضاف أن هذا القرار جاء نظرا لتوقف الشركة المنفذة عن العمل وعدم استجابتها للانذارات المتكرره لاستئناف العمل، مما يؤثر على الغرض الرئيسى للمشروع وخاصة مع بدء حلول فصل الشتاء وتاثر حركة المواطنين بالمنطقة.

وأشار أنه تم البدء فى الاجراءات القانونيه لتنفيذ قرار السحب واعادة الطرح بالضد طبقا للاجراءات القانونيه موكدا أن لا تهاون مع التقصير فى أداء الأعمال.