عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يسهل على المستخدمين الانضمام إلى المكالمات الجماعية الفائتة.. تهديد خطير يعرض مئات الآلاف من هواتف أندرويد للخطر

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

رسميا.. أوبو تعلن عن تحفة الفئة المتوسطة Oppo K9s.. سعر ومواصفات

أماطت شركة أوبو Oppo، اللثام عن هاتفها الذكي الأحدث مواصفات Oppo K9s، وهو بديل جديد يعمل بمعالج كوالكوم لإصدار الشركة المسمى K9 Pro الذي أعلنت عنه خلال الشهر الماضي.

ميزة استثنائية من واتساب لمستخدمي المكالمات الجماعية

أعلنت خدمة واتساب WhatsApp، عن توسع ميزة المكالمات القابلة للانضمام إلى الدردشات الجماعية، بعد أن قدمتها لأول مرة في شهر يوليو الماضي، والتي تتيح للمستخدمين الانضمام إلى مكالمة جماعية جارية بعد بدئها.

قبل بيعه واستبداله بآخر.. تعرف على خطوات حذف المستندات والبيانات في الآيفون

يعد حذف المستندات والبيانات في الآيفون أمرا هاما للغاية إذا كنت تفكر في استبدال هاتفك بآخر جديد، لذا يجب عليك أولا التأكد من حذف المستندات والبيانات في الآيفون، قبل اتخاذ خطوة التخلي عن جهازك نهائيا.

بعد الإعلان عن سماعة الأذن الجديدة آيربودز 3.. تعرف على سعر AirPods Max في مصر

كشفت شركة آبل عن الجيل الجديد من سماعاتها اللاسلكية AirPods 3، وهي تختلف كليا عن مواصفات و سعر AirPods Max في مصر وجميع دول العالم، في المؤتمر الذي أقامته أول أمس للإعلان عن جهاز MacBook Pro الجديد، ومن المقرر أن تطرح عملاقة التقنية الأمريكية الجيل الثالث من سماعتها اللاسلكية للبيع في 26 أكتوبر الجاري، وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر AirPods Max في مصر.

احذره.. اكتشاف تهديد خطير يعرض مئات الآلاف من هواتف أندرويد للخطر

وضع أصحاب الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، مرة أخرى، في حالة تأهب قصوى بعد اكتشاف برنامج تجسس للهواتف الذكية عرض البيانات الشخصية لمئات الآلاف من المستخدمين للخطر، مثل سجلات المكالمات والتسجيلات والرسائل النصية والصور وسجل التصفح والمواقع الجغرافية الدقيقة، وفقا لتقرير صادر عن TechCrunch.

التكنولوجيا تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا أندرويد موقع صدى البلد هواتف اندرويد

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلق سلسلة هواتف Google Pixel 6.. الإعلان الرسمي عن نظام التشغيل أندرويد 12

أخبار التكنولوجيا.. تيك توك يصيب المراهقات بمرض خطير.. وقراصنة صينيون يخترقون iPhone 13 Pro في 15 ثانية

أخبار التكنولوجيا | رسميا فيفو تطلق هاتفها Vivo S10.. وآبل تمنع فيسبوك من تتبع المستخدمين

أخبار التكنولوجيا| ارتفاع قادم في أسعار الهواتف الذكية بعد انخفاضها لهذا السبب.. وأول إعلان لهواتف جوجل Google Pixel 6

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يسهل على المستخدمين الانضمام إلى المكالمات الجماعية الفائتة.. تهديد خطير يعرض مئات الآلاف من هواتف أندرويد للخطر

أخبار الرياضة| تفاصيل وموعد خروج الخطيب عقب دخول المستشفى.. سعر تذاكر مباريات الدوري.. موقف عقوبة شيكابالا .. وعرض مغري لطارق حامد

أخبار السيارات| مواصفات وأسعار لاند روفر ديسكفري موديل 2021 في السعودية.. أفضل 5 سيارات خارقة بمحرك V12 إيطالي الصنع في عام 2021

رغم الطلاق.. 23 مليون دولار من كيم كارادشيان لطليقها

مباريات اليوم الخميس 21-10-2021 والقنوات الناقلة

قرارات جديدة لتنسيقية شباب الأحزاب .. استحداث لجنة للتواصل وأخرى للحوار السياسي.. وتدشين نادي المدربين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة تضرب بريطانيا وفرنسا.. وتحذيرات من انقطاع التيار الكهربائي

كل الركاب ماتوا.. تفاصيل دهس تريلا لـ ميكروباص على الدائري الأوسطي |صور

عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

احذره.. اكتشاف تهديد خطير يعرض مئات الآلاف من هواتف أندرويد للخطر

الصحة: تسجيل 877 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو المريوطية

استعدادا للأمطار.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام للصيانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

بينهم أمريكا وبريطانيا وروسيا.. أبو العينين يلتقي 32 سفيرًا لبحث التعاون مع مصر.. ويؤكد: لدينا فرص عظيمة للاستثمار ونستطيع تحقيق أحلامنا معا

في حضرة أبو العينين| 32 سفيرًا يبحثون فرص التعاون والاستثمار في مصر.. اتفاق أوروبي على دعم مصر في قضية سد النهضة.. وجدية لاستغلال فرص الاستثمار الهائلة

فيديو جراف| العالمي.. كيف احتفت الصحف الإنجليزية بالنجم محمد صلاح

ضحكوا عليا.. المحلل الشرعي محمد الملاح: لم أتزوج 33 مرة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ