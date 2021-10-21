أخبار التكنولوجيا| واتساب يسهل على المستخدمين الانضمام إلى المكالمات الجماعية الفائتة.. تهديد خطير يعرض مئات الآلاف من هواتف أندرويد للخطر

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

رسميا.. أوبو تعلن عن تحفة الفئة المتوسطة Oppo K9s.. سعر ومواصفات

أماطت شركة أوبو Oppo، اللثام عن هاتفها الذكي الأحدث مواصفات Oppo K9s، وهو بديل جديد يعمل بمعالج كوالكوم لإصدار الشركة المسمى K9 Pro الذي أعلنت عنه خلال الشهر الماضي.

أعلنت خدمة واتساب WhatsApp، عن توسع ميزة المكالمات القابلة للانضمام إلى الدردشات الجماعية، بعد أن قدمتها لأول مرة في شهر يوليو الماضي، والتي تتيح للمستخدمين الانضمام إلى مكالمة جماعية جارية بعد بدئها.

قبل بيعه واستبداله بآخر.. تعرف على خطوات حذف المستندات والبيانات في الآيفون

يعد حذف المستندات والبيانات في الآيفون أمرا هاما للغاية إذا كنت تفكر في استبدال هاتفك بآخر جديد، لذا يجب عليك أولا التأكد من حذف المستندات والبيانات في الآيفون، قبل اتخاذ خطوة التخلي عن جهازك نهائيا.

كشفت شركة آبل عن الجيل الجديد من سماعاتها اللاسلكية AirPods 3، وهي تختلف كليا عن مواصفات و سعر AirPods Max في مصر وجميع دول العالم، في المؤتمر الذي أقامته أول أمس للإعلان عن جهاز MacBook Pro الجديد، ومن المقرر أن تطرح عملاقة التقنية الأمريكية الجيل الثالث من سماعتها اللاسلكية للبيع في 26 أكتوبر الجاري، وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر AirPods Max في مصر.

احذره.. اكتشاف تهديد خطير يعرض مئات الآلاف من هواتف أندرويد للخطر

وضع أصحاب الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، مرة أخرى، في حالة تأهب قصوى بعد اكتشاف برنامج تجسس للهواتف الذكية عرض البيانات الشخصية لمئات الآلاف من المستخدمين للخطر، مثل سجلات المكالمات والتسجيلات والرسائل النصية والصور وسجل التصفح والمواقع الجغرافية الدقيقة، وفقا لتقرير صادر عن TechCrunch.