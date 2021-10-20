ميزة استثنائية من واتساب لمستخدمي المكالمات الجماعية

أعلنت خدمة واتساب WhatsApp، عن توسع ميزة المكالمات القابلة للانضمام إلى الدردشات الجماعية، بعد أن قدمتها لأول مرة في شهر يوليو الماضي، والتي تتيح للمستخدمين الانضمام إلى مكالمة جماعية جارية بعد بدئها.

و ذكر موقع "techcrunch" التقني أن هذه الميزة التي تمت توسعتها مؤخرا، على إضافة زر الانضمام للمستخدمين بالصفحة الرئيسية لمجموعة واتساب، إذ يمكن للمستخدم الانضمام إلى المكالمة الفائتة مباشرة عبر نافذة الدردشة الجماعية.

واتساب يدمج ميزة المكالمات القابلة للانضمام مباشرة في نافذة الدردشة



وأضافت الشركة أيضا تغيير على إشعار المكالمة الفائتة، حيث سيعرض النظام الأساسي للتطبيق حاليا اسم المجموعة بدلا من أسماء المشاركين، كما ستظهر المكالمة الجارية في قائمة الدردشة، بحيث يمكن للمستخدمين معرفة المجموعات التي لديها مكالمات مباشرة بمجرد فتح التطبيق.



وعبر مدونتها، قالت واتساب:" نحن نجعل من السهل التواصل مع مجموعاتك بشكل تلقائي، انضم إلى المكالمات الجارية مع مجموعاتك في أي وقت بسهولة وبشكل مباشر من عرض الدردشة بنقرة واحدة".

وأضافت: " مع تزايد شعبية الاتصال الجماعي، يمنح دمج المكالمات القابلة للانضمام مستخدمي واتساب طريقة تلقائية جديدة للتواصل مع مجموعات العائلة والأصدقاء".

وبالإضافة إلى ذلك، يقول واتساب: "إن المكالمات ستحتوي الآن على نغمة رنين مميزة خفيفة، مما يجعل المستخدمون يشعرون بنغمة خفيفة كـ نغمة إرسال واستقبال الرسائل".



الجدير بالذكر أن شركة واتساب أضافت مؤخرا العديد من الميزات الجديدة على مدار الأشهر القليلة الماضية، حيث أعلنت الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك عن طرح ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتشفير النسخ الاحتياطي لسجل الدردشة في الخدمات السحابية iCloud أو جوجل درايف.