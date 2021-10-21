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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تلقاها مكتب التمثيل العمالي ..

السعودية تضيف 4 عقوبات جديدة للمخالفين من أصحاب الأعمال

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت. 

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض بشير إلي أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد سليمان الراجحي، أصدر  قراراً بإضافة 4 عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في نظام العمل السعودي.


وقال الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: إن أول هذه العقوبات الجديدة في الجدول حملت الرقم (64) بوصف المخالفة "تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة"، وحددت عقوبتها بغرامة 20 ألف ريال .

أما المخالفة رقم (65) هى  : "عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين"، وعقوبتها غرامة 10 آلاف ريال .

وتضمنت المخالفة (66) من جدول العقوبات "عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة"، وحددت عقوبتها بغرامة 50 ألف ريال.

والمخالفة  رقم (67 هى : "مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة"، وحددت عقوبتها بغرامة 5 آلاف ريال وتتعدد جميع العقوبات بتعدد العمال.

وأكد وزير الموارد البشرية السعودي العمل بالعقوبات الجديدة فوراً، واتخاذ ما يلزم لإبلاغ القرار للجهات المعنية وتنفيذه.

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي السعودية العمالة المصرية ضافة 4 عقوبات جديدة جدول المخالفات والعقوبات نظام العمل السعودي

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