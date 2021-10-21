عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات الحالة الصحية للأمير مقرن بن عبد العزيز

تطورات الحالة الصحية للأمير مقرن بن عبد العزيز بعد العملية الجراحية

الأمير مقرن بن عبدالعزيز
الأمير مقرن بن عبدالعزيز

أجرى الأمير مقرن بن عبدالعزيز، شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الأربعاء، عملية جراحية تكللت بالنجاح، حيث خرج من المستشفى وهو بصحة جيدة.

وتوجه عدد من الأمراء بالدعاء للمولى عز وجل أن يمن على الأمير مقرن بالشفاء وأن يبلغه تمام الصحة والعافية.

صور خادم الحرمين وولي عهده تزين سماء السعودية بسبب موسم الرياض

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية


وكشف الأمير فيصل بن تركي بن فيصل عن تطورات الحالة الصحية للأمير مقرن بن عبدالعزيز بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة.

وقال الأمير فيصل عبر حسابه على "تويتر" : "بعد عملية جراحية ناجحة ولله الحمد، لا يسعنا إلا قول الفضل لك وحدك يا ربنا اللهم تمم شفاء عبدك مقرن ابن عبدالعزيز".

واختتم الأمير تغريدته قائلا: "اللهم لك الحمد والشكر".

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بنجاح العملية، داعين للأمير بدوام الصحة، وذلك بعدما دشنوا هاشتاجا أمس باسم الأمير مقرن بن عبدالعزيز تصدر قائمة تريند موقع "تويتر" في المملكة بعد تناقل معلومات عن خضوع الأمير لعملية جراحية.

وشارك في الهاشتاق عدد من الأمراء والأميرات والمغردين الذين دعوا الله أن يشفيه ويعافيه وينعم عليه بداوم الصحة، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين.

وقال الأمير سطان بن خالد آل سعود: “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي والدي الأمير مقرن بن عبدالعزيز؛ شفاءً تامًا ظاهرًا وباطنًا لا يغادر بلاءً ولاسقمًا وجميع مرضى المسلمين”.

كما نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد صورة للأمير "مقرن" على حسابه بموقع "تويتر" وعلق عليها وكتب:" اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاس، مُذهِبَ الباسِ، اشْفِ عمّي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفِه شفاءً لا يغادِرُ سَقَمًا".

وحظيت تغريدته بتفاعل كبير من قبل متابعيه الذي أعادوا نشر التغريدة، سائلين الله -عز وجل- الشفاء للأمير مقرن بن عبدالعزيز

وجدير بالذكر أن الأمير مقرن  من ضمن الشخصيات المعروفة بشكل كبير بالنسبة للشعب السعودي حيث شغل منصب ولي العهد السعودي السابق. وتولى منصب رئاسة مجلس الوزراء السعودي السابق أيضاً. وله الكثير من الانجازات والاسهامات في المملكة العربية السعودية.

وهو الابن الخامس والثلاثون من أبناء الملك عبد العزيز الذكور. كما انه الأصغر من بين أبناء الملك عبد العزيز الأحياء.

الأمير مقرن بن عبدالعزيز اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن السعودية خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

لتوفير فرص العمل..مدبولي يستعرض دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة

وزير الإنتاج الحربى يشارك في افتتاح معرض "ADEX 2021" ويلتقي وزير الدفاع الكوري الجنوبي

وزير الرى ومحافظ الجيزة يبحثان موقف تغطية الترع وتأهيلها وإزالة التعديات

عندي سخونية.. حقيقة إصابة الراقصة جوهرة بفيروس كورونا

العربية للتصنيع تدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتنشئ محطة طاقة شمسية بـ أوغندا

تصوير الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة ..أول نوفمبر .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابتسامة أبو خالد.. أخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو

إخلاء سبيل تلميذ فقأ عين زميله بسبب قلم فى بنها

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو المريوطية

الصحة: تسجيل 877 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

احذره.. اكتشاف تهديد خطير يعرض مئات الآلاف من هواتف أندرويد للخطر

استعدادا للأمطار.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام للصيانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

فيديو جراف|كورونا في المساجد والكنائس..كل ما تريد معرفته عن تطعيم العاملين بالدولة والفئة المستثناة

بينهم أمريكا وبريطانيا وروسيا.. أبو العينين يلتقي 32 سفيرًا لبحث التعاون مع مصر.. ويؤكد: لدينا فرص عظيمة للاستثمار ونستطيع تحقيق أحلامنا معا

في حضرة أبو العينين| 32 سفيرًا يبحثون فرص التعاون والاستثمار في مصر.. اتفاق أوروبي على دعم مصر في قضية سد النهضة.. وجدية لاستغلال فرص الاستثمار الهائلة

فيديو جراف| العالمي.. كيف احتفت الصحف الإنجليزية بالنجم محمد صلاح

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ