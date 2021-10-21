تطورات الحالة الصحية للأمير مقرن بن عبد العزيز بعد العملية الجراحية

تطورات الحالة الصحية للأمير مقرن بن عبد العزيز

أجرى الأمير مقرن بن عبدالعزيز، شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الأربعاء، عملية جراحية تكللت بالنجاح، حيث خرج من المستشفى وهو بصحة جيدة.

وتوجه عدد من الأمراء بالدعاء للمولى عز وجل أن يمن على الأمير مقرن بالشفاء وأن يبلغه تمام الصحة والعافية.



وكشف الأمير فيصل بن تركي بن فيصل عن تطورات الحالة الصحية للأمير مقرن بن عبدالعزيز بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة.

وقال الأمير فيصل عبر حسابه على "تويتر" : "بعد عملية جراحية ناجحة ولله الحمد، لا يسعنا إلا قول الفضل لك وحدك يا ربنا اللهم تمم شفاء عبدك مقرن ابن عبدالعزيز".

واختتم الأمير تغريدته قائلا: "اللهم لك الحمد والشكر".

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بنجاح العملية، داعين للأمير بدوام الصحة، وذلك بعدما دشنوا هاشتاجا أمس باسم الأمير مقرن بن عبدالعزيز تصدر قائمة تريند موقع "تويتر" في المملكة بعد تناقل معلومات عن خضوع الأمير لعملية جراحية.

وشارك في الهاشتاق عدد من الأمراء والأميرات والمغردين الذين دعوا الله أن يشفيه ويعافيه وينعم عليه بداوم الصحة، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين.

وقال الأمير سطان بن خالد آل سعود: “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي والدي الأمير مقرن بن عبدالعزيز؛ شفاءً تامًا ظاهرًا وباطنًا لا يغادر بلاءً ولاسقمًا وجميع مرضى المسلمين”.

كما نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد صورة للأمير "مقرن" على حسابه بموقع "تويتر" وعلق عليها وكتب:" اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاس، مُذهِبَ الباسِ، اشْفِ عمّي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفِه شفاءً لا يغادِرُ سَقَمًا".

وحظيت تغريدته بتفاعل كبير من قبل متابعيه الذي أعادوا نشر التغريدة، سائلين الله -عز وجل- الشفاء للأمير مقرن بن عبدالعزيز

وجدير بالذكر أن الأمير مقرن من ضمن الشخصيات المعروفة بشكل كبير بالنسبة للشعب السعودي حيث شغل منصب ولي العهد السعودي السابق. وتولى منصب رئاسة مجلس الوزراء السعودي السابق أيضاً. وله الكثير من الانجازات والاسهامات في المملكة العربية السعودية.

وهو الابن الخامس والثلاثون من أبناء الملك عبد العزيز الذكور. كما انه الأصغر من بين أبناء الملك عبد العزيز الأحياء.