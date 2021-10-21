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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

4 خدمات أساسية لصندوق التكافل الاجتماعى بالجامعات لمستحقيه.. تفاصيل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كليات جامعة حلوان تفعيل خدمات صندوق التكافل الاجتماعى لمستحقيه مع بدء العام الدراسى الجديد 2021 - 2022 ، وذالك حرصا من الجامعة على توفير احتياجات الطلاب و توفير مناخ تعليمى متميز . 


و يوفر صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات العديد من الخدمات المختلفة فى النواحي الاجتماعية والدراسية لطلاب المستحقين للتكافل الاجتماعى بالجامعات المصرية .

يقدم صدى البلد فى هذه التقرير شرحا لكيفية استفادة الطلاب من صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات، فى حالة أنهم من الطلاب المستحقين لخدمات الصندوق.


يشترك صندوق التكافل المركزي بالجامعة مع صناديق التكافل الفرعية  بالكليات في تقديم عدد من الخدمات والمساعدات للطلاب ومنها :

سداد الرسوم الدراسية للطلاب.

سداد رسوم المدينة الجامعية.

شراء الكتب والمذكرات لكل فصل دراسي.

توفير ملابس للطلاب.

توفير الرعاية الصحية والخدمات العلاجية.

مساعدات مادية لحالات الطوارئ والوفاة.


جدير بالذكر أنه قد فعَّلت جامعة حلوان عدة آليات منذ بداية العام الدراسى؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بُعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية . 

ويتم ذالك عن طريق  ان يحصل الطالب على كود دفع المصروفات الالكترونية من خلال إدارة شئون الطلاب بالكلية او من خلال الموقع الالكترونى للكليات بالجامعة و بعدها يتوجه الطالب لفروف احدى الخدمات الاتية لسداد المصروفات الكترونيا : 

- أمان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - إيجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty

 

جامعة حلوان الرعاية الصحية الجامعات المصرية العام الدراسي المدينة الجامعية سداد التكافل الاجتماعي احتياجات الطلاب سداد الرسوم الدراسية

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