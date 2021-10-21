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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهر في مسلسل الهيبة..وفاة الفنان اللبناني بيار جامجيان

بيار جامجيان
بيار جامجيان

أعلنت الفنانة كارمن لبس ، عن وفاة الفنان اللبناني بيار جامجيان المعروف ب «بيارو»، وذلك عن عمر ناهز الـ72 عامًا.

وكتبت كارمن لبس عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة  تويتر:" الله يرحم الرائع وصاحب الروح الحلوة والقلب الطيب ‎#بيار_جماجيان، نفسه بالسما".

كما نعى الفنان اللبناني زياد برجي الراحل حيث كتب :" ‏خسارة كبيرة يا بيارو، شكراً لأنّك زرعت بسمة على وجوه كل اللبنانية".

تابع :" اللّه يرحمك ويصبّر قلب أهلك ومحبّينك،  لكلّ اللي بيحبّ بيارو يصلّيلو ، صلواتنا ودعواتنا الو بالرحمة".

كما حرصت الفنانة ماجي بوغصن على نعيه حيث كتبت :" فنان كبير وتاريخ طويل وصديق غالي كتير، خبر رحيلك بيوجَع القلب وبيحزّن كتير، رح اشتقلك يا صديقي المهضوم والمحبّ، رح نشتقلك كلنا، نفسك بالسما بيارو».

يذكر أن بيار جامجيان هو ممثل لبناني ولد منطقة جل الديب، فقد بدا حياته الفنية مع الرحابنة وقدم اعمالا خاصة لاقت نجاحا كبيرا لا سيما في شخصية «بيارو»، وفي خلال مسيرته قدم اعمالا مسرحية وتلفزيونية وسينمائية.

اخر اعمال بيار:

شارك بيار جامجيان كضيف شرف في أجزاء مسلسل الهيبة ،الذي يقوم ببطولته النجم تيم حسن والذي حقق نجاحا كبيرا .

بيار جامجيان بيارو كارمن لبس الهيبة مسلسل الهيبة وفاة الفنان اللبناني بيار جامجيان

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