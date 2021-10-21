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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

8 أطعمة تساعد على تعزيز مستويات الخصوبة لدي النساء.. تعرفى عليها

صدى البلد

أطعمة عديدة تساعد على تعزيز الخصوبة وتعزيز مستويات البروجسترون فى الدم و الحفاظ على الرحم أثناء الحمل  وتقليل مخاطر الولادة المبكرة والإجهاض، إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع بولد سكاى الهندى 

1. الموز


تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين B6 في تعزيز هرمون البروجسترون والحفاظ على توازن مستويات الهرمونات وتقليل أعراض الدورة الشهرية مثل القلق وتقلب المزاج.

2. الفاصوليا

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تمتلئ الفاصوليا بالعناصر الغذائية مثل الزنك والمغنيسيوم وتساعد في الحفاظ على توازن الهرمونات وتعزيز مستويات هرمون البروجسترون التى تحافظ على الخصوبة 

3. بذور الكتان


قد تساعد بعض الأطعمة في تقليل مستويات هرمون الاستروجين خاصة أنه في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي الاستروجين الزائد إلى زيادة الوزن وقد يزيد من مستويات الأنسولين نتيجة لهيمنة هرمون الاستروجين. 


4. المأكولات البحرية


الأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6 ضرورية جدًا لإنتاج البروجسترون والحفاظ على توازن مستويات الهرمونات بشكل طبيعي. 

 

 

5. الكرنب 


يحتوى على مركبات شبيهة بالاستروجين تساعد في تحفيز إنتاج هرمون البروجسترون في المبايض إلى جانب منع نمو الخلايا السرطانية ، وتحسين الوظائف الجنسية .

6. الصنوبر


تشير إحدى الدراسات إلى أن المرضى الذين يستهلكون المزيد من المكسرات مثل الصنوبر معرضون لخطر منخفض للإصابة بسرطان الثدي المرتبط بخلل التوازن بين هرمون الاستروجين والبروجسترون ، مقارنة بأولئك الذين يتناولون كميات أقل. قد يساهم البوليفينول الموجود في حبوب الصنوبر في زيادة مستويات البروجسترون وتقليل مخاطر الإصابة بأنواع السرطان المرتبطة به.


7. القمح


 القمح غني بالزنك والسيلينيوم والكالسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك. يساهمان معًا في زيادة إنتاج هرمون البروجسترون الذي قد يساعد في تقليل مشاكل الدورة الشهرية وأعراض الدورة الشهرية مثل التقلبات المزاجية. 


8. الفاصوليا 


تحتوي الفاصوليا السوداء على كمية عالية من الزنك وهو أمر مهم لإنتاج البروجسترون. يساعد استهلاك الفاصوليا السوداء على تحفيز هرمون اللوتين المسؤول عن تحفيز الإباضة. وتجدر الإشارة إلى أن المبيضين يصنعان هرمون البروجسترون بعد الإباضة لجعل الرحم جاهزًا للحمل والزرع بعد الإخصاب.

 

مستويات البروجسترون البروجسترون فى الدم تعزيز الخصوبة الرحم الولادة المبكرة مخاطر الولادة المبكرة

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