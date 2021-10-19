أبرزها العسل والزبادى.. أطعمة قد تكون أخطر مما تتخيل على صحتك

أطعمة قد تكون أخطر مما تتخيل على صحتك أبرزها العسل والزبادى حيث يعد خلطهما معا من الممارسات الشائعة لدى الكثيرين.

ووفقا لموقع india قد يقوم البعض مثلا بخلط الفاكهة مع اللبن أو الجبن مع الخضار واللحوم فهناك تركيبات غذائية معينة يجب تجنبها.

فيما يلي قائمة بالتركيبات الغذائية التي تضر بصحتك ويجب عليك تجنبها وفقا لموقع india ، لأن مزج تلك الأطعمة وتناولها معا قد يتسبب فى الإصابة بآلام في المعدة، وانتفاخ ، والشعور بالتعب ، والغازات، وعدم الراحة.

وإذا واصلت تناول تركيبات غذائية خاطئة لفترة طويلة ، قد يؤدي ذلك إلى ظهور طفح جلدي ومشاكل مزمنة في الهضم ورائحة الفم الكريهة.

فيما يلي قائمة بالتركيبات الغذائية التي تضر بصحتك ويجب عليك تجنبها.



1. نوعان من الأطعمة الغنية بالبروتين

يعتبر البيض واللحوم المصنعة من الأطعمة الشائعة في وجبة الإفطار ولكن يُنصح بتجنب هذا المزيج.

هذان النوعان من الأطعمة غنيان بالبروتين ويثقلان بطنك.

سيستغرق هضم كليهما وقتًا أطول. يجب أن تأكل البروتين الخفيف أولاً ثم اللحوم.

2. الحمضيات والحليب



يستغرق الحليب وقتًا أطول للهضم وعندما يكون لديك الحليب والليمون أو أي فاكهة حمضية معًا ، يتخثر الحليب. هذا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالغازات

يعاني بعض الأشخاص أيضًا من عدم تحمل اللاكتوز ، مما يعني أنهم غير قادرين على هضم اللاكتوز الموجود في الحليب.

3. الحليب والموز

مزيج الحليب والموز ثقيل ويستغرق وقتًا طويلاً للهضم. أثناء هضم الطعام ، ستشعر بالتعب. إذا كنت تحب شرب مخفوق حليب الموز ، أضف قليلًا من القرفة أو مسحوق جوزة الطيب لتعزيز عملية الهضم.

4. الفاكهة مع وجبتك

يتم هضم الفاكهة بسهولة لكن تناولها بعد تناول الوجبات الرئيسة مباشرة يسبب الشعور بالثقل والانتفاخ احاول تجنب تناول الفاكهة مع وجبتك أو بعد وجبتك مباشرة.

5.الزبادى مع العسل



من منا لا يحب الزبادى مع العسل بقدر ما يبدو الأمر مغريًا ، فإن هذا المزيج غير مفيد لصحتك خاصة إذا كان الزبادى من أنواع الزبادى التى تباع فى السوبرماركت ومحلاة ببعض قطع الفواكه والعسل فهى تأتى محملة بكم كبير من السكريات غير المفيدة للجسم والأفضل تناول الزبادى والعسل الطبيعى.

لذلك ، في المرة القادمة التي تجلس فيها لتناول وجبة خفيفة أو وجبة ، حاول تجنب هذه المجموعات من الأطعمة.. تناول الطعام الآمن للبقاء بصحة جيدة.