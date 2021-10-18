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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد سلطة الزبادى بالخيار وطريقة تحضيرها دايت

صدى البلد

قدّمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير سلطة الزبادى بالخيار دايت.
 

طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار للرجيم:
 

المقادير:

حبتين من الخيار كبيرة الحجم.

كأسين من الزبادى خالى من الدسم.

فص واحد من الثوم المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة من النعناع الناشف.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

أربع أوراق من النعناع الطازج.
 

كيفية تحضير سلطة الزبادي بالخيار دايت:

ننظف حبات الخيار بشكل جيد ثم نزيل القشرة الخارجية لها ثم نقسمها إلى أجزاء صغيرة الحجم.

ثم نوزع عليها القليل من الملح ثم نضعها فى مكان جانبي لمدة عشرون دقيقة حتى تسقط منها المياه الموجودة بها.

نزيل الماء الموجود بالزبادي، ثم نخلط الزبادى مع النعناع الناشف والثوم وقطع الخيار والملح ثم نحرك الخليط بشكل جيد.

نوزع السلطة فى طبق التقديم ثم نوزع على سطحها أوراق النعناع الخضراء وتقدم.
 

يعزز الخيار فقدان الوزن بشكل سريع وصحي.. يمكنك إدراجه في السلطات أو الشوربات أو العصائرالخاصة بك، وسوف يمنح طعامك طعمًا لذيذًا مميزًا وسيسمح لجسمك بحرق بعض السعرات الحرارية الزائدة أيضًا، وفقا لما نشره موقع doctors.
 

كيف يعزز الخيار فقدان الوزن؟

عندما تفكر في فقدان الوزن ، فإن أول شيء مطلوب هو تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.. يمكنأن يساعدك الخيار هنا لأنه منخفض جدًا من حيث السعرات الحرارية، وكوب واحد من شرائح الخيار يحتوي على 14 سعرة حرارية فقط وهي أقل من 1٪ من احتياجاتك اليومية، ولا ينتهي هنا الخيار فاكهة خالية من الدهون لذلك يمكنك أن تملأ الخيار بالقدر الذي تريده دون الخوف من زيادة الوزن، لذلك فإن الالتزام بنظام غذائي غني بالخيار سيعزز فقدان الوزن.

الآن بعد أن عرفت كيف يعزز الخيار بالضبط فقدان الوزن، ألق نظرة على 4 تقنيات بسيطة مع الخيار يمكنأن تساعدك على التخلص من بعض الوزن الزائد بسهولة.

1. اشرب عصير الخيار

فقدان الوزن: تمرين كامل الجسم بدون معدات يمكنك القيام به حتى الوقت الذي يصبح فيه الوصول إلىصالة الألعاب الرياضية آمنًا تمامًا

يمكنك شرب عصير الخيار كل يوم إنه سهل التحضير ويحافظ على صحة جسمك ونحيله كلما عليك فعله هو إضافة بعض الخيار المفروم في الخلاط ، إلى جانب بعض عصير الليمون والكزبرة وعصيرالصبار والماء وشرائح الزنجبيل وخلطها بشكل صحيح.

اشربه كل صباح على معدة فارغة للاستفادة القصوى من فوائده الصحية فهو يعزز فقدان الوزن ويبقيك نشيطًا ومنتعشًا طوال اليوم.
 

 

زبادى خيار تحضير عصير زبادى

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