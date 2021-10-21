البحر ابتلعه .. البحث عن جثة طالب في نهر النيل ببنها

تكثف قوات الانقاذ النهرى من جهودها لانتشال جثة طالب لقى مصرعه لقي أثناء استحمامه بنهر النيل بقرية كفر طحلة التابعة لمدينة بنها فى القليوبية ولم يعثر على جثمانه منذ غرقه قبل 5 أيام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها بتلقيه بلاغا بغرق طالب يدعى محمد عزت بالصف الثاني الثانوي بنيل كفر طحلة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها وجرى البحث عن الجثمان الغارق منذ 5 أيام ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

في سياق متصل نعى العديد من أهالي القرية الفقيد على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك داعين الله أن يتم العثور على جثمانه مطالبين الجميع بالدعاء برد الغائب، وأن يلهم أهله الصبر.

وقال عزت بلال والد المتوفى إنه يعيش بقرية ميت العطار بمركز بنها فى القليوبية وأن ابنته توفت قبل أسابيع قليلة وجاءه اتصال هاتفي يخبره بضرورة الحضور إلى قرية كفر طحلة المجاورة لقريته مسرعا لأن نجله لقى مصرعه غرقا بمياه فرع دمياط.

وأشار الى أنه توجه على الفور لموقع الحادث على أمل أن يكون ما سمعه مجرد كذب لكن ما وجده أدمى قلبه حيث أكد له شهود العيان غرق نجله أثناء استحمامه ومجموعة من زملائه بمدرسة الشهيد جابر الثانوية بنين.

وأضاف أحمد فارس أحد أهالي القرية إن الطالب غرق منذ أيام وقوات الإنقاذ والغواصون منذ الإبلاغ عن غرقه لا يزالون يبحثون عنه لكن دون أثر مشيرا إلى أن المكان الذي غرق فيه يتبع فرع دمياط وهو ممتد حتى نيل مدينة بنها.