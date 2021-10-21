عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

البحر ابتلعه .. البحث عن جثة طالب في نهر النيل ببنها

صورة المتوفي
صورة المتوفي

تكثف قوات الانقاذ النهرى من جهودها لانتشال جثة طالب لقى مصرعه لقي أثناء استحمامه بنهر النيل بقرية كفر طحلة التابعة لمدينة بنها فى القليوبية ولم يعثر على جثمانه منذ غرقه قبل 5 أيام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها بتلقيه بلاغا بغرق طالب يدعى محمد عزت بالصف الثاني الثانوي بنيل كفر طحلة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها وجرى البحث عن الجثمان الغارق منذ 5 أيام ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

في سياق متصل نعى العديد من أهالي القرية الفقيد على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك داعين الله أن يتم العثور على جثمانه مطالبين الجميع بالدعاء برد الغائب، وأن يلهم أهله الصبر.

وقال عزت بلال والد المتوفى إنه يعيش بقرية ميت العطار بمركز بنها فى القليوبية وأن ابنته توفت قبل أسابيع قليلة وجاءه اتصال هاتفي يخبره بضرورة الحضور إلى قرية كفر طحلة المجاورة لقريته مسرعا لأن نجله لقى مصرعه غرقا بمياه فرع دمياط.

وأشار الى أنه توجه على الفور لموقع الحادث على أمل أن يكون ما سمعه مجرد كذب لكن ما وجده أدمى قلبه حيث أكد له  شهود العيان غرق نجله أثناء استحمامه ومجموعة من زملائه بمدرسة الشهيد جابر الثانوية بنين.

وأضاف أحمد فارس أحد أهالي القرية إن الطالب غرق منذ أيام وقوات الإنقاذ والغواصون منذ الإبلاغ عن غرقه لا يزالون يبحثون عنه لكن دون أثر مشيرا إلى أن المكان الذي غرق فيه يتبع فرع دمياط وهو ممتد حتى نيل مدينة بنها.

القليوبية بنها محافظة القليوبية مدينة بنها النيابة العامة

موضوعات متعلقة

ضبط 4 أطنان من الجمبرى مجهول المصدر في القليوبية

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوق بعقار في القليوبية

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في القليوبية لجلسة 3 نوفمبر

حبس عاطل يدير أكاديمية وهمية لإصدار الشهادات الجامعية فى القليوبية

ترشيحاتنا

شكري: أؤكد رؤية ⁧‫مصر‬⁩ القائمة على ضرورة الدفع بتسوية سياسية شاملة في ليبيا

غيرة زوجة حسن أبو الروس تثير الجدل حول علاقته بـ دينا الشربيني

التعليم : توزيع وجبات التغذية المدرسية على طلاب القاهرة والجيزة الشهر المقبل

سر تكرار سورة الفاتحة 17 مرة فى الصلاة .. الشيخ الشعراوي يوضح

شاهد.. انقطاع الكهرباء عن ربع مليون منزل وتوقف حركة القطارات في فرنسا

لخدمة 250 مصنعًا.. 948 مليون لدعم مرافق مياه الشرب والصرف بشق الثعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهر في مسلسل الهيبة..وفاة الفنان اللبناني بيار جامجيان

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد نقله للمستشفى

البحوث الفلكية : نسجل من زلزال الى زلزالين فى اليوم الواحد

عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو

فخر العرب .. تمثال لـ محمد صلاح في العاصمة البريطانية لندن |شاهد

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو المريوطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

فيديو

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

سادة البحار.. فيديو جديد بمناسبة العيد 54 للبحرية المصرية

أسرار في حياة ليلى فوزي .. تزوجت من نجم شهير وعادت بجثمانه بعد 4 أشهر

فيديو جراف|كورونا في المساجد والكنائس..كل ما تريد معرفته عن تطعيم العاملين بالدولة والفئة المستثناة

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ