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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

8 أوراق مطلوبة للحصول على التكافل الاجتماعى فى الجامعات

طلاب
طلاب

أعلنت كليات جامعة حلوان تفعيل خدمات صندوق التكافل الاجتماعى لمستحقيه مع بدء العام الدراسى الجديد 2021 - 2022 ، حرصا من الجامعة على توفير احتياجات الطلاب ومناخ تعليمى متميز. 


ويوفر صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات العديد من الخدمات المختلفة فى النواحي الاجتماعية والدراسية لطلاب المستحقين للتكافل الاجتماعى بالجامعات.


ويشترط وجود بعض الاوراق لايضاح اذا كان الطالب مستحق لخدمات الصندوق ام لا وهى :

  • بحث اجتماعي من الوحدة الاجتماعية التابع لها سكن الطالب.
  • 2 صورة شخصية حديثة للطالب.
  • صورة بطاقة ولي الأمر.
  • حيازة زراعية إذا كان الوالد مزارعا.
  • مفردات مرتب ولي الأمر إذا كان موظف، ومفردات معاش في حالة الوفاة.
  • صورة شهادة الوفاة في حالة وفاة الوالد.
  • ملئ استمارة البحث الاجتماعي بالكلية.
  • يتقدم الطالب في أول كل فصل دراسي بإحتياجاته من مصروفات أو كتب.
     
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جدير بالذكر أنه قد فعَّلت جامعة حلوان عدة آليات منذ بداية العام الدراسى؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بُعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية . 

ويتم ذالك عن طريق  ان يحصل الطالب على كود دفع المصروفات الالكترونية من خلال إدارة شئون الطلاب بالكلية او من خلال الموقع الالكترونى للكليات بالجامعة و بعدها يتوجه الطالب لفروف احدى الخدمات الاتية لسداد المصروفات الكترونيا : 

- أمان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - إيجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty

 

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