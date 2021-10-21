عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نهاية العالم .. البحوث الفلكية توضح علاقة الزلازل والظواهر الفلكية باقترابها

زلازل
زلازل

أجاب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، على سؤال: حول هل يعني كثرة حدوث الزلازل والظواهر الطبيعية والفلكية نهاية العالم .

وأوضح الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية فى مؤتمر صحفي عقده على تطبيق زووم، أن كل الذى يثار على منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا حول نهاية العالم بسبب حدوث زلزال او عاصفة شمسية أو مثل هذه الظواهر هو كل غير صحيح بالمرة.

وأضاف أن السبب في مثل الكلام عن نهاية العالم ربما يكون عائد بسبب ظروف جائحة كورونا التى ضربت جميع البلاد العالم مما أدى الى إغلاق المساجد والكنائس، وإنتشار كثير من الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الغير صحيحة وتسبب حالة من الفزع لدى الجميع بدون مبرر.


وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن نتيجة رفع كفاءة الشبكة القومية للزلازل و زيادة وسائل الإعلان عن جميع الزلازل القوية منها والضعيفة أدى الى شعور عدد من المواطنين بزيادة عدد الزلازل مؤخرا  فى مصر ودخولنا الى حزام الزلازل، ولكن أكد على عدم الدخول الى حزام الزلازل .

وأضح أن الشبكة القومية للزلازل تعمل من خلال اكثر من 80 محطة، وتم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، وأصبح من المستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

وتابع أن الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وكان  محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد قد سجلت يوم الثلاثاء  الموافق  19/10/2021 هزة أرضية شرق كريت (علي بعد 390 كم  شمال اسكندرية ) ، وكانت بياناتها كالتالي:

- تاريخ الحدوث   :      الثلاثاء  الموافق 19 /10/2021
                               ث      د      س

- وقت الحدوث والقوة:     29    32   07  صباحا بالتوقيت المحلى

-القوة         :   6.2 درجة على مقياس ريختر

-خط العرض :   34.59 شمالا

- خط الطول   :     28.59 شرقا

-العمق           :        31.56 كم

المعهد القومي للبحوث الفلكية السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي جائحة كورونا الدكتور جاد القاضي منصات التواصل الاجتماعى

ترشيحاتنا

ليست منحة.. القضاء الإدارى ينتصر للطلاب بالعلاج مجانا على نفقة الجامعة

ريمونتادا.. ميدو يعلن عن تفاصيل مسابقته لـ الفوز بتشيرت الزمالك الجديد

تصميمات مصرية 100%..تطوير مجرى العيون: المشروع يضم 79 عمارة على الطراز الإسلامي

التحالف العربي يستهدف زوارق حربية للحوثيين في الحديدة

أحمد كريمة: نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان حرام شرعا

كيف نجت الحيوانات من ثوران بركان لا بالاما الإسباني 34 يوما؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

توقعات بسقوط أمطار "ماء النار" بأوروبا.. بركان لابالما يهدد السواحل المصرية

ألحقوني !.. مذيعة "صباح البلد" تتعرض للتجسس على الهواء مباشرة |شاهد

هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

الطقس غداً.. مائل للبرودة ليلا تصاحبه رياح وأمطار خفيفة على السواحل

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

الشرطة تكشف كيفية حصول أليك بالدوين على مسدس وقتله مصورة داخل الاستوديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

لفتة إبداعية.. الهند تستخدم لعبة الحبار Squid game لمحاربة كورونا |صور

فيديو

فيديو جراف.. تبقي واطية لو صرفتي على جوزك.. أبرز فتاوى مبروك عطية المثيرة للجدل

فيديو جراف.. سر خناقة دينا الشربيني وحسن أبوالروس في الجونة.. تفاصيل

مشهد تحول إلى حقيقة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج

فيديو جراف.. حل سحري وخطر بيئي.. هل تنجح أوروبا في استبدال الغاز بـ الفحم

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ