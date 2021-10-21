نهاية العالم .. البحوث الفلكية توضح علاقة الزلازل والظواهر الفلكية باقترابها

أجاب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، على سؤال: حول هل يعني كثرة حدوث الزلازل والظواهر الطبيعية والفلكية نهاية العالم .

وأوضح الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية فى مؤتمر صحفي عقده على تطبيق زووم، أن كل الذى يثار على منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا حول نهاية العالم بسبب حدوث زلزال او عاصفة شمسية أو مثل هذه الظواهر هو كل غير صحيح بالمرة.

وأضاف أن السبب في مثل الكلام عن نهاية العالم ربما يكون عائد بسبب ظروف جائحة كورونا التى ضربت جميع البلاد العالم مما أدى الى إغلاق المساجد والكنائس، وإنتشار كثير من الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الغير صحيحة وتسبب حالة من الفزع لدى الجميع بدون مبرر.



وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن نتيجة رفع كفاءة الشبكة القومية للزلازل و زيادة وسائل الإعلان عن جميع الزلازل القوية منها والضعيفة أدى الى شعور عدد من المواطنين بزيادة عدد الزلازل مؤخرا فى مصر ودخولنا الى حزام الزلازل، ولكن أكد على عدم الدخول الى حزام الزلازل .

وأضح أن الشبكة القومية للزلازل تعمل من خلال اكثر من 80 محطة، وتم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، وأصبح من المستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

وتابع أن الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وكان محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد قد سجلت يوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021 هزة أرضية شرق كريت (علي بعد 390 كم شمال اسكندرية ) ، وكانت بياناتها كالتالي:

- تاريخ الحدوث : الثلاثاء الموافق 19 /10/2021

ث د س

- وقت الحدوث والقوة: 29 32 07 صباحا بالتوقيت المحلى

-القوة : 6.2 درجة على مقياس ريختر

-خط العرض : 34.59 شمالا

- خط الطول : 28.59 شرقا

-العمق : 31.56 كم