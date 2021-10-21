التخطيط: جائزة التميز الحكومي تستند إلى عدة معايير.. وقياس الأداء وتطويره الأبرز

قال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، والمشرف العام لجائزة مصر للتميز الحكومى، إن جائزة التميز الحكومي أطلقت في عام 2018، بغرض تطوير الجهاز الإداري للدولة، حيث تعمل الدولة على تطوير جهازها الإداري في أكثر من محور مثل التحول الرقمي وثقافة العمل المتميز وتحقيق الإنجازات والإبداع والابتكار من خلال البحث عن النماذج المتميزة التي تحقق إنجازات تفوق العادة.

وأضاف المهندس خالد مصطفى، خلال استضافته فى برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر التلفزيون المصرى، أن تقيم الجهات المختلفة سواء جهات أو أفراد على مدى ما حققوه على الأرض من أجل تحسين مناخ الاستثمار والأعمال.

وأشار المهندس خالد مصطفى، إلى أن الجائزة تستند إلى عدة معايير محددة وواضحة، سواء كانت الجهة موضع التقييم خدمية أو ابداع أو ابتكار، وهي معايير معلنة على موقع الجائزة ومنصة التواصل الاجتماعي يوتيوب.

وأكد المهندس خالد مصطفى "ندرب على المعايير وشكل التطبيق مثل الخطط الإستراتيجية وقياس الأداء وتطويره، وبعد التدريب على المعايير ندرب على تقديم طلب الترشح بشكل يعكس إنجازاتهم"، مشيرا إلى أن هناك أكثر من فئة للجهاز مثل المحليات بكل مستوياتها والجهات الحكومية والمراكز التكنولوجية في الأحياء ومكاتب البريد وغيرها.

وأوضح المهندس خالد مصطفى أن الجائزة مفتوحة لكل من ينتمي إلى تلك الجهات، فمثلا الجائزة تخاطب 4 آلاف مكتب بريد، حيث دربنا 600 مكتب بريد هذا العام لأننا لا نجبر أي جهة على الترشح، مؤكدا أن هناك أكثر من فئة للجهاز مثل المحليات بكل مستوياتها والجهات الحكومية والمراكز التكنولوجية في الأحياء ومكاتب البريد وغيرها.