تأخر الإنجاب وكورونا.. استشارى يكشف عن أمراض تسببها السمنة

كشف الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النباتات الطبية، عن أضرار السمنة وما تأتي بها من أمراض، ومنها عدم إلتئام الجروح للمريض إلا بعد فترة، إلى جانب ضعف الجهاز المناعي الخاص بهم، وبالتالي فإن هناك دراسة أن مريض السمنة معرض أكثر للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف خالد أحمد غزالي خلال حواره ببرنامج “حياتك صحتك” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن السمنة تسبب أيضا فى ضعف الإنجاب عند الرجال، وزيادة هرمون الأنوثة عندهم، والعكس صحيح، بالإضافة إلى أمراض العظام، من إلتهاب وخشونة بالمفاصل والغضروف وتصبغات الجلد والسكر من النوع الثاني وتساقط الشعر.

وفي تصريحات سابقة ، حذر الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، من تناول الوجبات السريعة والسندويتشات الجاهزة، موضحاً أنها تتسبب في زيادة الوزن، وذلك بسبب حصول الجسم على معدل كبير من السعرات الحرارية.

ونوه خالد غزالي إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن بدون أي حرمان، نظراً لأن خفض الوزن بالحرمان من الكثير من أنواع الطعام قد يؤدي إلى عدم الانتظام في اتباع هذا النظام، مما يؤدي إلى الفشل في عملية خفض الوزن.