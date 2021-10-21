أخبار الفن| وفاة بطل مسلسل الهيبة.. ومي كساب تظهر في العزل المنزلي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة عن بيار جامجيان وهدى المفتي ومهرجان الجونة ومي كساب،نستعرض أبرزها ..

أعلنت الفنانة كارمن لبس ، عن وفاة الفنان اللبناني بيار جامجيان المعروف ب «بيارو»، وذلك عن عمر ناهز الـ72 عامًا.

ردت الفنانة هدى المفتي على الانتقادات التي طالتها بعد ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي، حيث علق بعض الجمهور أن إطلالتها غير موفقه ولا تتناسب مع جسدها.

حرصت الفنانة بشرى على التواجد بجلسة صور مصر القديمة في السينما، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، رغم إصابتها وتعرضها لحادث أمس خلال فقرة بأحد البرامج مع البلوجر محمد مكاوي.

أعربت الاعلامية ريا أبي راشد عن سعادتها الكبيرة بتواجدها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

يحرص عددا من النجوم على حضور فعاليات مهرجان الجونة كل عام منذ بدايته ، حيث استطاع في فترة قصيرة أن يصبح واحدا من أهم المهرجانات في مصر .

نشرت الفنانة مي كساب أول صورة لها من داخل العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا.

حالة من الجدل والتساؤلات أثارتها الفنانة دينا الشربيني عقب ظهورها المتكرر مع الفنان حسن أبو الروس خلال مهرجان الجونة السينمائي.