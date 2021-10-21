المسرح الكوميدى يفتتح حلم جميل اليوم.. تفاصيل

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "حلم جميل " من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان أيمن عزب ، ومن إخراج المخرج إسلام إمام، و ذلك يوم الخميس المقبل الموافق 21 اكتوبر الجاري على المسرح العائم الكبير بالمنيل وذلك فى الساعة الثامنة مساء.

يقول الفنان أيمن عزب مدير الفرقة انا العرض هو تجربة مختلفة، و هو العمل الأضخم انتاجيا في تاريخ فرقة المسرح الكوميدي ، فالعرض غنائي استعراضي مأخوذ عن عمل للفنان العالمي شارلي شابلن ، مما يضفي عليها تميز في الشكل بالإضافة للمضمون ، و هو التجربة الفنية الأولى للمخرج إسلام إمام على المسرح الكوميدي .

يذكر أن "حلم جميل "عن رائعة "تشارلى شابلن " وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، و يظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، و تتوالى الأحداث.

"حلم جميل " من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد ، جلال هجرسي،ناجح نعيم ، طارق راغب ،دراماتورج طارق رمضان ، ديكور حازم شبل ، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر ، أشعار طارق على،إستعراضات ضياء شفيق ،إضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام .