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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المسرح الكوميدى يفتتح حلم جميل اليوم.. تفاصيل

صدى البلد

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح  العرض المسرحي الجديد "حلم جميل " من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان أيمن عزب ، ومن إخراج المخرج  إسلام إمام، و ذلك يوم الخميس المقبل الموافق 21 اكتوبر الجاري  على المسرح العائم الكبير بالمنيل وذلك فى الساعة الثامنة مساء.

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يقول الفنان أيمن عزب مدير الفرقة انا العرض هو تجربة مختلفة، و هو العمل الأضخم انتاجيا في تاريخ فرقة المسرح الكوميدي ، فالعرض  غنائي استعراضي مأخوذ عن عمل للفنان العالمي شارلي شابلن ، مما يضفي عليها تميز في الشكل بالإضافة للمضمون ، و هو التجربة الفنية الأولى للمخرج إسلام إمام على المسرح الكوميدي .

 

يذكر أن "حلم جميل "عن رائعة "تشارلى شابلن "  وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك  يجول  فى الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، و يظهر  التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، و تتوالى الأحداث.

 

"حلم جميل " من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد ، جلال هجرسي،ناجح نعيم ، طارق راغب  ،دراماتورج طارق رمضان ، ديكور حازم شبل ، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر ، أشعار طارق على،إستعراضات ضياء شفيق ،إضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام .

 

شارلي شابلن مسرحية حلم جميل المسرح العائم الكبير بالمنيل المسرح الكوميدى رئيس البيت الفني للمسرح

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