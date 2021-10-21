انقطاع الكهرباء عن العاصمة الأفغانية كابول بشكل كامل

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، بأن انفجارا وقع في العاصمة الأفغانية كابول، تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل.

وذكرت الوكالة نقلا عن شركة الكهرباء الأفغانية، أن انقطاع الكهرباء عن كابول جاء على خلفية انفجار استهدف محطة توليد الكهرباء الرئيسية.

ويأتي الانفجار تزامنا مع أول زيارة يجريها وزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي، إلى أفغانستان، منذ تولي حركة طالبان السلطة في البلاد.

والتقى قرشي برئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، محمد حسن أخوند، في القصر الرئاسي، بحسب ما ذكرت حركة "طالبان" في تغريدة لها على "تويتر"، دون ذكر أي تفاصيل حول ما جرى خلال اللقاء.

وقال نائب المتحدث باسم الحركة بلال كريمي إن "الزيارة مهمة لمستقبل العلاقات بين البلدين، وسيتم خلالها التباحث بين الطرفين حول الوضع على منفذي طورخم وسبين بولدك، كما ستفيد في معالجة وضع اللاجئين الأفغان في باكستان".

وجاءت زيارة وزير الخارجية الباكستاني من دون أن تعلن حركة "طالبان" عنها سابقا، غير أن صوراً التقطت في مطار كابول تظهر استقبال وزير الخارجية في حكومة "طالبان" الملا أمير خان متقي، والسفير الباكستاني لدى كابول منصور أحمد خان، وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي والوفد المرافق له، الذي يضم رئيس الاستخبارات الباكستاني السابق الجنرال فيض حميد.