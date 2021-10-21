عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقطاع الكهرباء عن العاصمة الأفغانية كابول بشكل كامل

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، بأن انفجارا وقع في العاصمة الأفغانية كابول، تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل.

وذكرت الوكالة نقلا عن شركة الكهرباء الأفغانية، أن انقطاع الكهرباء عن كابول جاء على خلفية انفجار استهدف محطة توليد الكهرباء الرئيسية.

وزير الخارجية الباكستاني يصل أفغانستان في أول زيارة منذ تولي طالبان السلطة

الناتو: لدينا القدرة على الضرب عبر الأفق وسنحاسب طالبان إذا حمت الإرهابيين

ويأتي الانفجار تزامنا مع أول زيارة يجريها وزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي، إلى أفغانستان، منذ تولي حركة طالبان السلطة في البلاد.

والتقى قرشي برئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، محمد حسن أخوند، في القصر الرئاسي، بحسب ما ذكرت حركة "طالبان" في تغريدة لها على "تويتر"، دون ذكر أي تفاصيل حول ما جرى خلال اللقاء.

وقال نائب المتحدث باسم الحركة بلال كريمي إن "الزيارة مهمة لمستقبل العلاقات بين البلدين، وسيتم خلالها التباحث بين الطرفين حول الوضع على منفذي طورخم وسبين بولدك، كما ستفيد في معالجة وضع اللاجئين الأفغان في باكستان".

وجاءت زيارة وزير الخارجية الباكستاني من دون أن تعلن حركة "طالبان" عنها سابقا، غير أن صوراً التقطت في مطار كابول تظهر استقبال وزير الخارجية في حكومة "طالبان" الملا أمير خان متقي، والسفير الباكستاني لدى كابول منصور أحمد خان، وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي والوفد المرافق له، الذي يضم رئيس الاستخبارات الباكستاني السابق الجنرال فيض حميد.

انقطاع الكهرباء العاصمة الأفغانية كابول انفجار

ترشيحاتنا

السفير البريطاني بالقاهرة: أشكر أبو العينين وأنتظر لقاء السيسي وجونسون

لبنان.. المحكمة العسكرية تستدعي سمير جعجع في أحداث الطيونة

أحمد مجدي: منحاز لكلمة النائب محمد أبو العينين عن حقوق مصر التاريخية بنهر النيل

المجتمع الأوروبي الشريك الأقرب لمصر.. أحمد مجدي يكشف تفاصيل لقاء النائب محمد أبو العينين بعدد من السفراء

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

مصر تشهد عهدا جديدا.. كلمة النائب محمد أبو العينين أمام سفراء العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

صدمة لـ ليفربول .. محمد صلاح مهدد بالغياب 8 مباريات

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

ينافس الخطيب .. محامي توفيق عكاشة يترشح لرئاسة الأهلي

ملامح أكل العيش.. ننشر الصور الأولى لضحايا حادث الدائري الاوسطي

بصمة كيروش .. قفزة هائلة لـ منتخب مصر في تصنيف الفيفا

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد نقله للمستشفى

بيان عاجل من رابطة الأندية يخص أصحاب الهمم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

فيديو

بعد حادث بشرى .. شاهد أقوى حوادث تعرض لها المشاهير "فيديو"

العاصفة الفرنسية تقترب من بريطانيا .. وتحذيرات من فيضانات مدمرة |فيديو

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

سادة البحار.. فيديو جديد بمناسبة العيد 54 للبحرية المصرية

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

عبد المعطى أحمد يكتب: قناعة الرسول وزهده

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ