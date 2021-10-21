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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«مستقبل وطن» كفر الشيخ يواصل لقاءات المواطنين لبحث مشاكلهم.. صور

النائب سيد شمس الدين
النائب سيد شمس الدين

استقبلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عدداً كبيراً من المواطنين للقاء النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن الحزب، وذلك خلال اللقاء الذي يعقد يومي السبت والخميس من كل أسبوع بمقر الحزب بمدينة كفر الشيخ.

 

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يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعى للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.

 

وتلقى النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن الحزب عدداً كبيراً من الطلبات والشكاوى بحضور الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد ونائب أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ وعدد من قيادات واعضاء الحزب.

 

وقال النائب السيد شمس الدين، إن الطلبات تضمنت طلبات تكافل وكرامة للمستحقين وذوي الاحتياجات الخاصة واستخراج الكارت الذكي للفلاح وتظلمات بشأن زيادة اسعار السماد وطلبات بعض أولياء الأمور بعدم ربط الكتب بالمصروفات واجراء البحث الاجتماعى المطلوب لإعفائهم وطلبات فى قطاع الصحة وطلبات شخصية أخرى مؤكداً أنه تم بحث جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون.

 

من جانبه، أشاد المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، بنواب الحزب مؤكدا حرصهم جميعا على حل مشاكل المواطنين وبحث طلباتهم والعمل على نجاح مبادرة أمانة المحافظة حتى تكون انطلاقة قوية للتعاون بين الحزب ونوابه والمواطنين لتلبية احتياجاتهم ومساندة الدولة فى جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية الشاملة.

 

ويأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية وفى اطار تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.

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مستقبل وطن مجلس النواب محافظة كفر الشيخ الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظات حزب مستقبل وطن عضو مجلس النواب اشرف رشاد

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