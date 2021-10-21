محافظ أسيوط يشارك فى تشييع جثامين "شهداء لقمة العيش"

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، فى تشييع بعض جثامين "شهداء لقمة العيش" ضحايا حادث تصادم "سيارة ميكروباص" بـسيارة نقل "تريلا" بالطريق الدائرى الأوسطي بين منطقتي 6 أكتوبر والفيوم، الذي أسفر عن مصرع 19 شخصاً من بينهم 7 أشخاص من مركز ديروط بمحافظة أسيوط ، وذلك بمسقط رأسهم بقرية عرب أبو كريم بدشلوط التابعة لمركز ديروط، كما قدم واجب العزاء لأسر الشهداء ، داعياً المولى العلى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل .

رافقه خلال الزيارة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وفضيلة الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف ومصطفى أبوغدير مستشار محافظ أسيوط للشئون الاجتماعية وعيون ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط ولفيف من ائمة الاوقاف بالمحافظة .



كما وجه محافظ أسيوط بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لاسر المتوفيين فى الحادث ، بالتنسيق مع مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية والعميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ،كما كلف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط بتقديم كافة سبل الدعم لهم .



تعود احداث الواقعة الى مساء أمس حين تلقى محافظ أسيوط إخطارا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة يفيد ورود بلاغ من غرفة الأزمات بمحافظة الجيزة بوقوع حادث تصام " سيارة ميكروباص " بـ " تريلا " بالطريق الدائرى الاوسطى بين منطقتى 6 أكتوبر والفيوم ما أسفر عن مصرع 19 شخصاً منهم 7 أشخاص من محافظة أسيوط ، إثر تخطى سيارة نقل "تريلا" للحاجز الفاصل وعبورها للاتجاه المعاكس، لتدهس السيارة الميكروباص - وفقا للتحقيقات الأولية - وتم نقل الجثامين ودفنهم بمسقط رأسهم بقرية عرب أبوكريم بمركز ديروط .

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