الأحد ..استقبال طلاب الفرقة الأولى المستجدين بحقوق عين شمس

كشف الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس عن مواعيد استقبال طلاب الفرقة الأولى المستجدين (المرحلة الثالثة )، منوها إلى أن تنسيق هذه المرحلة سوف يبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2021 بجانب المرحلة الأولى والثانية حتي 9 نوفمبر 2021 .

وشدد الدكتور ناجي عبد المؤمن في تصريحات لـ “صدي البلد” علي التزام جميع الطلاب بالجداول المعلنة لهم بالترتيب الابجدي .

علي ضرورة تلقي جميع الطلاب لقاح كورونا واتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل الكلية .



وأشار إلى أن هناك تعليمات مهمة للطلاب الجدد وهي كالاتي :

_ الحضور في مواعيد العمل الرسمية ابتداء من الساعة 9 صباحا كل بحسب دوره

_ ضرورة ارتداء الكمامة و التقيد بالتدابير الاحترازية الأخرى

_ ضرورة تسديد الرسوم والتسجيل لتلقي التطعيم إلكترونيا قبل الحضور للكلية .

الجدير بالذكر قام وفد من جامعة ليون ٣ الفرنسية بزيارة لجامعة عين شمس برئاسة مانويل چوبتر نائب رئيس جامعة ليون ٣ .

كان في استقبالهم الدكتورة شهيرة سمير رئيس قطاع العلاقات الدولية بالجامعة ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتور نور السبكي المستشار الثقافي بالسفارة المصرية بفرنسا الدكتورة و ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق ،الدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن، الدكتورة خالد عبد الرحمن رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الحقوق ، الدكتورة مصطفى رفعت مدير مكتب التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة شيرين مظلوم وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د هدي وصفي رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، الدكتور سمر عبد السلام رئيس قسم اللغة الانجليزية بكلية الألسن ، ا. د رانيا عادل رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن ، ا. غادة عبد العزيز الاستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن.



حيث تم تبادل الرؤي ووجهات النطر بشأن بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين.