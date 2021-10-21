صدى البلد يرصد الحالة المرورية من أماكن متفرقة بالقاهرة والجيزة.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر، آخر التطورات في الحالة المرورية بمناطق متفرقة من أنحاء القاهرة والجيزة، والشلل المروري الذي تشهده بعض الشوارع الآن.

ويشهد شارع الهرم غلقا بدءاً من اليوم لعمليات إنهاء مترو الأنفاق بالخط الرابع، وبناء عليه تتكدس حركة المرور بشارع فيصل وشوارع الجيزة الأخرى.

وعن منطقة رمسيس فشهدت تكدسا إلي حد ما في حركة المرور، ولكن تقل حدته مع ساعات منتصف الليل.

تحويلات مرورية في شارع الهرم

وتشمل التحويلات المرورية في شارع الهرم، تحويل حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا " إجباري " اتجاه طريق المنصورية المؤدي الى منطقة أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى، والسير يمينا اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) استكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحور ترسا من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعودة بشارع ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام .

وأيضا تحويل حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي يبلغ طولها ما يقرب من ٩٠٠ م تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي "موقع محطة المريوطية" بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية، ثم الدخول يمينا (إجباري) اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله .

- تحويلات كوبري الساحل

كما أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية مطلع كوبرى الساحل، وتأتي الأعمال فى الاتجاه القادم من ميدان "الكيت كات" ومناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة "كمرحلة أولى" لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأضافت الإدارة أن الأمر يستلزم غلقا جزئيا مطلع كوبرى الساحل، وذلك لمدة 3 أيام ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الخميس الموافق 21/10/2021 حتى الساعة 5 صباح يوم السبت الموافق 23/10/2021، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل على أن تتم أعمال الغلق الجزئي بالتبادل خلال فترة الأعمال، دون تعطيل حركة المرور.

- تعديلات مرورية في كوبري الجيزة

وتجري الإدارة العامة لمرور الجيزة ، غلقا جزئيا لكوبري الجيزة المعدني من أعلى بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام ابتداء من صباح الخميس 21 أكتوبر، في إطار استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بـ كوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار .

وتستلزم الأعمال إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلى بواقع غلق عدد حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام ابتداء من الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الخميس حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت على أن تكون الأعمال علي مدار " 24 " ساعة علمآ بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .

- غلق كلي في شارع البحر الأعظم

كما عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع بدء تنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدنى الخاص بمنزل البحر الأعظم المستحدث القادم من الطريق الدائري من مناطق المعادي والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم فى اتجاه ميدان المنيب وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

ويأتي الغلق الكلى لشارع البحر الأعظم فى الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه نفق عباس تحديداً عند تقاطع شارع البحر الأعظم مع منزل الطريق الدائري الحالي، وذلك لمدة "6 أيام" تنتهي في الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 24 الجاري على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة .. دون تعطيل الحركة المرورية.

- تحويلات الطريق الدائري

وقررت إدارة المرور بالجيزة، غلق منزل شارع البحر الأعظم فى القادم من اتجاه المريوطية الى أعلى كورنيش النيل لمدة شهرا كاملا لتوسعة الطريق الدائري، وسط انتشار الخدمات، ويتم تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتوسعة الطريق الدائري، وتزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائري فى المسافة من مطلع البحر الأعظم حتى منزل المعادي بطول حوالى 1,400 كيلو.

وعلى قائدى المركبات القادمين من المريوطية فى اتجاه أعلى النيل بالطريق الدائري والراغبين بالتوجه لشارع البحر الأعظم استخدام منزل ربيع الجيزى "منزل الصعيد الشرقى" والسير لمسافة 500 متر تقريباً والدوران والعودة من المأوى الأول الأوسط فى اتجاه ميدان المنيب من أسفل كوبرى والى يميناً اتجاه شارع البحر الأعظم وكوبرى عباس، على أن يتم الغلق لمدة شهر تنتهي في منتصف نوفمبر على أن تكون الأعمال على مدار اليوم كاملا.